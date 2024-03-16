Engelli Oğlunu Gezdirebilmek İçin Okuma Yazma Kursuna Yazıldı

Nevşehir'de yaşayan 41 yaşındaki Sevgül Kılınç, ehliyet alabilmek için okuma yazma kursuna yazıldı.

Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezinde açılan Okuma yazma kursuna katılan Kılınç, engelli oğlunu araçla gezdirebilmek için ehliyet almak istiyor. Okuma yazma bilmediği içinde önce okuma yazma öğrenip ilkokul diploması alması gerekiyor.

İhlas Haber Ajansına açıklama yapan Sevgül Kılınç, "Engelli bir oğlum var. Bazen arabayla gezmek istiyor. Bizimde arabamız var ama ben süremiyorum. Araba sürmek için ehliyet gerekiyor. Ehliyet almak içinde diploma gerekiyor. İlk önce buradaki sınavı geçip diploma alacağım. Daha sonra da ehliyet kursuna yazılıp ehliyet aldıktan sonra özel ihtiyaçlı oğlumu araçla istediği yere götüreceğim" dedi.

Kendime güvenim arttı

Okuma yazma kursuna geldikten sonra kendisine güveninin arttığını söyleyen Sevgül Kılınç, "Daha önceden bir yere gittiğimde sağa sola bakınıyordum. Sürekli birilerinin yardımına ihtiyaç duyuyordum. Artık kendime özgüvenim geldi. Bir yerlere gittiğim zaman rahatlıkla okuyabiliyorum. Artık kendi adımı soyadımı ve adresimi yazabiliyorum" diye konuştu.

Mesajları okuyup yazabiliyorum

Cep telefonunu sadece konuşmak için kullandığını söyleyen Kılıç, "Artık cep telefonuma gelen mesajları okuyabiliyorum. Gerekli olanlara da cevap yazabiliyorum. Daha önceden hiç bir şey okuyamıyor ve yazamıyordum.

Özgüvenim yerine geldi. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Okuma yazma bilmeyen herkese de tavsiye ediyorum. Burada çekinecek bir şey yok. Zaten okula gitmek ayıp değil, kendini geliştirmemek ayıp. İnşallah başkalarına da örnek oluyorumdur. Okumanın yaşı yok" ifadelerini kullandı.

Çocukları ile birlikte ders çalışıyor

Üç çocuk annesi olan Sevgül Kılınç, evde çocukları ile birlikte ders çalıştıklarını söyledi. Kılınç, "Çocuklarıma derslerinde yardım edemiyordum. Çocuklarım bir şey soruyorlardı, onlara cevap veremiyordum. Şimdi üçüncü sınıfa giden bir kızım var. Burada öğrendiklerimi onunla tekrar yapıyoruz. Benim bildiğimi kızım, kızımın bildiğini de ben biliyorum. Ortaokula giden oğlum var. Onun bana büyük desteği oldu. Evde birlikte derslerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR