Efeler Belediyesi, park ve bahçelerin bakımını titizlikle sürdürüyor

Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanların bakımını titizlikle sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanlarında ağaç budama çalışmalarını özveriyle yürütüyor. Yeşil alanların güzelliğini ve sağlığını korumak amacıyla yapılan bu faaliyetler, şehrin estetik görünümüne de katkı sunuyor. Mevsimine uygun olarak gerçekleştirilen budama işlemleri, ağaçların daha sağlıklı olmalarını sağlıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Yeşil alanlarımızda yürütülen düzenleme ve bakım çalışmaları, hem doğal güzellikleri korumak hem de vatandaşlarımıza daha keyifli ve güvenilir bir çevre sunmak adına büyük bir öneme sahip. Çalışmalarımızı bu kapsamda özenle yürütüyor ve ilçemizin her köşesini daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."