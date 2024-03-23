Edirne'de Ekmek Fiyatı 10 Lira Olacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, ekmeğin fiyatının 31 Mart'tan sonra 10 lira olacağını söyledi. Irmak, "Kararımız net. Esnaf Odası arkadaşımız var. O da kendi üyelerine, ölçüsüne baksın. O da fiyatını versin, aynı yere çıkacağımızı düşünüyorum. Afaki bir fiyat verdiğimizi düşünmüyorum" dedi.

Edirne'de 200 gram ekmek, 7,5 liradan satılıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, 210 gram ekmeğin kentte 1 Nisan'dan itibaren 10 liradan satılacağını açıkladı.

"AFAKİ BİR FİYAT VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Irmak, şunları kaydetti:

"Toplanan meclisimizde çıkan karara göre 210 gram ekmek nisan ayından itibaren 10 liradan satışa sunulacak. Ekmekle ilgili birkaç aydan beri fırıncı esnafından daha doğrusu asgari ücretin arttığından beri, yılbaşından beri fırıncı esnafında bir huzursuzluk var. Ekmek zammı hem yönetim kurulundan hem mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Demek ki oradaki komitemiz haklı gerekçe bulmuş. Nisan ayında fırıncıların yetkilileriyle bu konuyu görüştüm. Seçimden sonra 'Nisan ayında uygulamaya geçmeyi düşünüyoruz' dediler. Kararımız net. Esnaf Odası arkadaşımız var, o da kendi üyelerine, ölçüsüne baksın. O da fiyatını versin, aynı yere çıkacağımızı düşünüyorum. Afaki bir fiyat verdiğimizi düşünmüyorum. Bu konuda ince hesaplar yapıldı."