Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Ekmek Fiyatı 10 Lira Olacak

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, ekmeğin fiyatının 31 Mart'tan sonra 10 lira olacağını söyledi. Irmak, "Kararımız net. Esnaf Odası arkadaşımız var. O da kendi üyelerine, ölçüsüne baksın. O da fiyatını versin, aynı yere çıkacağımızı düşünüyorum. Afaki bir fiyat verdiğimizi düşünmüyorum" dedi.

Edirne'de 200 gram ekmek, 7,5 liradan satılıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, 210 gram ekmeğin kentte 1 Nisan'dan itibaren 10 liradan satılacağını açıkladı.

"AFAKİ BİR FİYAT VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Irmak, şunları kaydetti:

"Toplanan meclisimizde çıkan karara göre 210 gram ekmek nisan ayından itibaren 10 liradan satışa sunulacak. Ekmekle ilgili birkaç aydan beri fırıncı esnafından daha doğrusu asgari ücretin arttığından beri, yılbaşından beri fırıncı esnafında bir huzursuzluk var. Ekmek zammı hem yönetim kurulundan hem mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Demek ki oradaki komitemiz haklı gerekçe bulmuş. Nisan ayında fırıncıların yetkilileriyle bu konuyu görüştüm. Seçimden sonra 'Nisan ayında uygulamaya geçmeyi düşünüyoruz' dediler. Kararımız net. Esnaf Odası arkadaşımız var, o da kendi üyelerine, ölçüsüne baksın. O da fiyatını versin, aynı yere çıkacağımızı düşünüyorum. Afaki bir fiyat verdiğimizi düşünmüyorum. Bu konuda ince hesaplar yapıldı."

Kaynak: ANKA / Yerel

Edirne Ekmek Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title