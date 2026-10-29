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Edirne'de 29 Ekim'in 103. yılında bayraklı çocuk marşlara eşlik etti

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Edirne'de 29 Ekim'in 103. yılında bayraklı çocuk marşlara eşlik etti
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Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, olumsuz hava şartları nedeniyle Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapıldı. Törende askeri birliklerin marşları sırasında elindeki Türk bayrağını sallayan çocuğun coşkusu dikkat çekti.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda, elinde Türk bayrağıyla askeri birliklerin marşlarına eşlik eden çocuğun bayram sevinci dikkat çekti.

Tören alanında bayraklarıyla kutlamalara katılan vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri ise askeri birliklerin marşları sırasında yaşandı. Elindeki Türk bayrağını sallayarak bayram sevincini yaşayan küçük çocuğun heyecanı, törene renkli görüntüler kattı. Çocuğun bayrak eşliğindeki coşkusu, 29 Ekim'in kuşaktan kuşağa taşınan anlamını yansıtan görüntüler arasında yer aldı.

Resmi tören, olumsuz hava şartları nedeniyle Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Salonda bir araya gelen Edirneliler, ellerinde Türk bayrakları ile bayram coşkusunu yaşadı. Tören Edirne Valisi Yunus Sezer'in askeri birliklerin, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Sezer, Edirne'nin serhat şehri olması nedeniyle Cumhuriyet Bayramı'nın kentte ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Türkiye'nin köklü devlet geleneğine ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekti.

Törende halk oyunları ekibi gösteri yaparak, düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören sonunda askeri birliklerin marşları büyük alkış topladı. Askeri birliklerin marşları sırasında elinde Türk bayrağı bulunan bir çocuğun bayram coşkusu dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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