Edirne Belediye Başkanı Başkan Gürkan: "Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun. Bu Topraklar Size Çok Şey Borçlu"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ‘Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz’ diyerek vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan tüm Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü Kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu!” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 'Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz' diyerek vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan tüm Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü Kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu!" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşi Esra Gürkan ile, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gazilerle ve Gazi aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Vatanın bağımsızlığı, bütünlüğü uğruna canlarını feda etmeyi göze olan gazilere bir kez daha şükranlarını ileten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Gazilik unvanı hayatta olan bir insanın taşıyabileceği en yüce makamdır. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bu cennet vatan topraklarında bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz" diye konuştu.

Gazilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı; Türk kahramanlık tarihinin sönmeyen meşaleleri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bizim kültürümüzde anneler çocuklarını "Ya şehit ol ya gazi" diyerek, gönderir askere. Gazilik ve şehitlik unvanı işte bu kadar kıymetlidir, bizim için. Binlerce yıllık Türk geleneğinin bu kadar içine yerleşmiş, bu kadar ananevi olmuş bir müessesedir. Sizler, Kıbrıs'ın Beş Parmak Dağları'nda, Güney Doğuda, 15 Temmuz'da Hain Kalkışmada vatan uğruna canını vermekten bir an bile çekinmeyen kıymetlilerimizsiniz, göz bebeklerimizsiniz. Bu anlamlı günde sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu ne kadar onur duyduğumuzu bir kez daha söylemek isterim. İyi ki varsınız. Bu milletin kültüründe, bu milletin genlerinde, bu milletin geleceğe bakışında, umudunda hep var olun. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere "Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz" diyerek vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan tüm Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu" dedi.