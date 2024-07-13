Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan Bıyık mesajında "15 Temmuz 2016'da iç ve dış mihrakların güdümündeki hain kalkışmaya Yüce Türk Milleti tarihi bir reaksiyon göstererek bağımsızlık ve demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha tüm Dünya'ya göstermiş oldu. 15 Temmuz gecesi yaşlısı, genci, kadını, erkeği yek vücut halinde hain kalkışma girişimine geçit vermeyen Türk Milleti, milli egemenlik dışındaki hiçbir kavramı kabul etmeyeceğini de göstermiş oldu. Üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 'Bu Destan Yürekle Yazıldı' sloganıyla, 365 oda ve borsa olarak bizler de hızlı adımlar atarak milletimizle birlikte olduk. Türkiye'nin özel sektörü olarak, kalkışma girişiminin ekonomimize açtığı yaraların sarılması konusunda devletimizin ve milletimizin yanında olduk. İstihdamı, ihracatı ve üretimi arttırmaya devam ettik. Demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE