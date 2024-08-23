Düzce İli Süt Üreticileri Birliği Genel Kurulunu Yaptı

Düzce ili Süt Üreticileri Birliği genel kurulunu yaparak çalışmalarına başladı.

Süt Üreticileri Birliği, genel kurul toplantısına Gölyaka Kaymakam Selver Esra Arık, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Gölyaka Ziraat Odası Başkanı Metin Şirin, Bursa Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın, Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, süt işleme tesislerinin temsilcileri, kurul üyeleri ve üreticiler katıldı.

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç genel kurul öncesi yaptığı konuşmada "Tarım, hayvancılık ve turizm bu şehrin en önemli projeleri. Bu minvalde de gelen bütün projelere destek olmak adına hem meclisimiz adına hem vekillerimiz adına hem de valiliğimizle müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Valimizin (Selçuk Aslan) önderliğinde şehrimizin gelişimine, tarımına, turizme katkı sunabilecek her işin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu gibi projelerde Tarım İl Müdürlüğü lokomatif görev görüyor. Birliğin süt üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Düzce İli Süt Üreticileri Birliği'nin kuruluşunu Düzce'nin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir mihenk taşı olarak nitelendiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun konuşmalarında "Bu birlik, yalnızca süt üreticilerimiz için değil, aynı zamanda Düzce'mizin ve ülkemizin tarımsal kalkınma hedefleri için de önemli bir adımdır. Süt, tarım sektörümüzün en kritik ürünlerinden biridir. Süt üretimi, yalnızca ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde, toplumumuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de hayati öneme sahiptir. Süt Üreticileri Birliğinin, ilimizdeki süt üreticilerinin haklarını koruyarak daha güçlü kılacağına, rekabet güçlerini artıracağına ve Düzce'nin süt üretimi konusunda Türkiye genelinde bir örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya, onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Düzce İli Süt Üreticileri Birliği ile birlikte, bölgemizin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

Gölyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürü aynı zamanda birlik üyesi olan Erhan Kağan Hezen konuşmasında "Süt üreticilerimizin haklarını korumak, onların daha iyi şartlarda üretim yapmalarını sağlamak ve sektördeki rekabet gücünü artırmak amacıyla bu birliğin kurulmasını son derece önemli buluyoruz. Düzce İli Süt Üreticileri Birliği, süt üreticilerimizin sesini daha güçlü bir şekilde duyuracağı bir platform olacaktır. Bu birlik sayesinde sektördeki yeniliklere ve gelişmelere daha çabuk adapte olabileceğiz" şeklinde konuştu.

Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna ise Türkiye'nin ilk süt birliğini kurduklarını ve süt birliğinin; üreticilerin haklarının korunması, girdi temini, pazarlama konularında üreticilerin yanında olduğunu belirtip, birlik beraberlik ruhunun korunmasının önemine değindi. Başkan Tuna, süt üreticileri birliğinde yaşadığı tecrübeleri anlatarak Birliğin hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE