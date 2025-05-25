Düzce'de İkinci 'CaveFest' Gençlik Etkinliği Gerçekleşti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi Sarıkaya Mağarasının bulunduğu alanda bu yıl 2.'si gerçekleştirilen "CaveFest" gençlik etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Batı Karadeniz'in en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası'nın eşsiz doğasında, bu yıl 2.'si düzenlenen, üniversite öğrencilerinin ve yöre halkının yoğun katılım sağladığı "CaveFest" gençlik etkinliğine Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, il ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Vali Selçuk Aslan ve Milletvekili Ayşe Keşir, mağaranın çevresinde kurulan etkinlik alanında öğrencilerle bir araya gelerek hasbihal etti.

Ayşe Keşir, Sarıkaya mağarasının hem Düzce'nin hem de bölgenin göz bebeği olduğunu belirterek "Sarıkaya Mağaramız hatta Türkiye'nin göz bebeği diyoruz. Ülkemizin ender mağaralarından biri diye anlatıyoruz. Çevre düzenlemesiyle daha güzel bir yer oldu" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Sarıkaya Mağarasının çevresinin bir mesire yeri haline geldiğini belirterek "Hedefimiz, İnşallah burayı konaklamalı yer haline getirmek" dedi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar kamp yapıp, müzik ve spor etkinlikleriyle güzel vakit geçirerek çeşitli yarışmalarla Gençlik Haftası'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. - DÜZCE