Düzce'de Huzur Evinde Gençlerle Unutulmaz Bir Gün

Düzce'de huzur evinde kalanlar gençlerle birlikte eldivenlerle boks yaparak, havalı silahlarla atış yaparak ve langırt oynayarak unutulmaz bir gün geçirdiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de huzur evinde kalanlar gençlerle birlikte unutmaz bir gün geçirdiler. Ellerine giydikleri eldivenlerle boks yaptılar, havalı silahlarla atış yaptılar, langırt oynadılar.

Düzce gençlik ve Spor Müdürlüğü, 7'den 70'e herkese dokunuyor. Gençlik Merkezleri gençlerle dolup taşarken, huzurevi sakinleri de unutulmadı. Bahçeşehir Bölgesi Gençlik Merkezinde ağırlanan huzurevi sakinleri gençlerle birlikte güzel bir gün geçirdiler. Tecrübeleriyle gençlere yol gösterici olan huzur evi sakinleri ellerine giydikleri boks eldivenleriyle boks yaptılar, langırt oynadılar ve havalı tabanca ile atış yaparak hedefi 12'den vurdular. - DÜZCE