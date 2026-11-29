Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bölgesel kalkınmanın kentler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını belirterek, oda ve iş dünyası temsilcilerine ortak çalışma çağrısı yaptı. Yeni dönemde dört yıllık bir çalışma perspektifi oluşturacaklarını ifade eden Kaya, kentin ekonomik sorunlarının yanı sıra bölgesel kalkınma, altyapı, yatırım ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konulara odaklanacaklarını söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Kasım ayı Meclis toplantısını Mardin'de gerçekleştirmesinin ardından Meclis üyelerine yönelik iki günlük oryantasyon programı düzenledi. Meclis üyelerinin odanın kurumsal yapısı, çalışma sistemi ve iş dünyasına sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirildiği programda, yeni dönemin hedefleri, bölgesel iş birliği ve ortak çalışma anlayışı ele alındı. Toplantıda, geçmişte yapılan çalışmalar ve gelecekte odanın yürüteceği projeler hakkında da detaylı bilgi sunumu yapıldı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, programda yaptığı konuşmada, Mardin'de bir araya gelmenin yalnızca bir Meclis toplantısı ve eğitim programından ibaret olmadığını, bölge odaları ve iş dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından da önemli olduğunu vurguladı.

"Bölgesel kalkınmayı Diyarbakır ekseninde ele alamayız"

Bölge odaları arasındaki ilişkilerin ticari, mesleki ve kurumsal düzeyde geliştirilmesi gerektiğini belirten Kaya, kentlerin birbirinden bağımsız hareket etmesi yerine ortak çalışma mekanizmaları oluşturmasının önemine dikkat çekti. Kaya, "Bölge odalarıyla ticari ilişkilerimizi, kişisel ticari ilişki, meslek komite ilişkisi, meclis ilişkisini geliştirelim. Kendi içimizde kuralım. Biz burada bölgesel kalkınma modeli tarif ediyorsak, bölgede iş sadece Diyarbakır eksenine bakarsak güçlü yapılar, Türkiye'de rekabet edecek güçlü yapılar oluşturamayız" dedi.

Bölgenin ekonomik potansiyelinin açığa çıkarılması için iş dünyasının birbirini daha yakından tanıması, ticari bağlantıların güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. DTSO'nun yeni dönem çalışmalarına da değinen Kaya, oda bünyesinde oluşturulan komisyonların hem üyelerin ekonomik ve finansal sorunları hem de kentin genel sorunları üzerinde çalışacağını belirtti. Odanın sorumluluğunun yalnızca üyelerin günlük ticari sorunlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Kaya, Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal gelişimini ilgilendiren konularda da çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Yeni dönemin yol haritasının dört yıllık bir perspektifle hazırlanacağını belirten Kaya, organların ve bütçe çalışmalarının tamamlanmasının ardından stratejik planın oluşturulacağını, 2027 yılı yatırım bütçesinin de bu hedefler doğrultusunda şekillendirileceğini kaydetti.

Kaya, konuşmasında Amed Sportif Faaliyetler'in kent kimliği ve toplumsal yaşam açısından taşıdığı öneme de değindi. Kulübün Süper Lig hedefinin Diyarbakır için önemli olduğunu belirten Kaya, Amed Sportif Faaliyetler'in başarısının yalnızca sportif sonuçlarla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. İş dünyasının kulübe desteğinin önemine dikkat çeken Kaya, DTSO olarak Amed Sportif Faaliyetler'in yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Kaya, toplantıya ev sahipliği yapan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik'e de teşekkür etti.

DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş ise iki günlük oryantasyon programının kapanış konuşmasında, Meclis üyelerinin kent ekonomisi ve toplumsal yaşam üzerindeki sorumluluklarına dikkat çekti. Seçimlerin hemen ardından böyle bir program düzenlemeyi planladıklarını hatırlatan Arslantaş, programın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkı sunan Meclis üyelerine ve oda çalışanlarına teşekkür etti. DTSO'nun çalışmalarının yalnızca ekonomiyle sınırlı olmadığını belirten Arslantaş, odanın geçmiş dönemlerde sosyokültürel faaliyetlerden kadın çalışmalarına kadar birçok alanda sorumluluk üstlendiğini söyledi. Odanın kent yaşamının farklı alanlarına dokunan bir kurum olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Sadece ekonomik gelişimi sağlamıyoruz, sadece artı değer sağlamıyoruz. Aslında sadece ekonomi çalışmıyoruz, birçok alana dokunuyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'ın tarihsel, kültürel ve politik konumunun daha geniş bir perspektifle hareket etmeyi zorunlu kıldığını ifade eden Arslantaş, kentin ekonomik, tarımsal, sanayi ve turizm potansiyelinin ortak çalışmalarla açığa çıkarılabileceğini belirtti.

"Üyelerimizle oda yönetimi arasında köprüyüz"

Meclis üyelerinin temsil ettikleri sektörlerdeki üyeler ile oda yönetimi ve çalışanları arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Arslantaş, bu sorumluluğun etkin biçimde yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. "Bizler de kendi sektörümüzdeki ekonomik alandaki üyelerimizle Ticaret Odası yönetimi ve çalışanı arasındaki köprüyüz" diyen Arslantaş, Meclis üyelerine komite toplantılarına düzenli katılma, sektör temsilcileriyle iletişimi güçlendirme ve üye ziyaretlerine başlama çağrısı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı