DPÜ'de yaşayan çınarlarla söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) akademisyen ve eski sporcu Prof. Dr. Salih Tuğ'un konuşmacı olarak katıldığı "Yaşayan Çınarlarımızla Söyleşi" isimli etkinlik düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) akademisyen ve eski sporcu Prof. Dr. Salih Tuğ'un konuşmacı olarak katıldığı "Yaşayan Çınarlarımızla Söyleşi" isimli etkinlik düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe akademisyen ve eski sporcu Prof. Dr. Salih Tuğ'un yanı sıra Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoplu Ünal ve Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Çetin Özdilek'in açılış konuşmasını yaptığı söyleşide Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak moderatörlüğündeki etkinliğe konuk olan Prof. Dr. Salih Tuğ, konuşmasında spora nasıl başladığını, ilgilendiği spor dallarını, sporun yaşamına kattıklarını ve sağlığına olan olumlu etkilerini yaşamından kesitlerle katılımcılara aktardı.

Etkinliğin son bölümünde öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Tuğ'a günün anısına Rektör Kızıltoprak tarafından hediye takdimi yapıldı.

Etkinliğin Öğretmenler Günü temalı ikinci bölümünde şehit öğretmenler öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri çerçevesinde yaşam öyküleri ve şiirlerle anıldı. Zeybek gösterisinin de yer aldığı programda SBF öğrencileri sahneye çıkarak Öğretmenler Günü'yle ilgili türküler söyleyerek gösteri sonunda ellerindeki çiçekleri öğretim üyelerine hediye ettiler. - KÜTAHYA