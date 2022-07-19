Döşemealtı Belediyesi Ekipleri, Sıcak Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapıları tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapıları tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl planlanarak 2022 yılı Yatırım Programı'na alınan Yeniköy Mahallesi 74'üncü Sokak'ta altyapı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt serim işlemine başlandı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Vatandaşlarımızın taleplerini biliyoruz. Beyaz Saray ve Liva konutlarının bulunduğu sokakta geçici formüllerle mağduriyetleri ortadan kaldırmaya çalıştık. Ancak altyapı tamamlanmasıyla birlikte hemen kolları sıvayarak mahalle sakinlerimizin Avrupa standartlarında modern bir yola kavuşmalarını sağladık" diye konuştu. ANKA / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Yeniköy Yerel Haberler

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