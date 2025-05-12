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Domaniç'te Gençlik Haftası Etkinliği: Osman Bey'in Babaannesi Hayme Ana Anıldı

Domaniç'te Gençlik Haftası Etkinliği: Osman Bey'in Babaannesi Hayme Ana Anıldı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Osman Bey'in babaannesi Hayme Ana'nın türbesinden ilçe merkezine gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan DPÜ Rektörü, annelerin önemine vurgu yaptı ve Atatürk'ün sözleriyle vatan sevgisine dikkat çekti.

Kütahya'nın Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babaannesi Hayme Ana'nın Çarşamba köyünde bulunan türbesinden ilçe merkezine Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Domaniç'te Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile DPÜ Hayme Ana Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası açılış programı, Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana Türbesi önünde başladı. Etkinlikte türbe ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından açılış konuşmaları yapıldı. Programda söz alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hayme Ana ve Zübeyde Hanım gibi annelerin önemine vurgu yaptı. Kızıltoprak, "Hayme Anamız var, Zübeyde Hanım var, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi. Bu anneler, gökteki yıldızlar gibi. Onları rehber edinirsek yolumuzu aydınlatırız. Anneler olmasa bu liderler doğmazdı, bu medeniyet gelişemezdi" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde ulvi bir kuvvet bulacaktır" sözünü hatırlatan Kızıltoprak, "Bu toprakları vatan edinen büyüklerimizin yolunda olduğumuzu göstermek için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Her yıl daha da büyüterek devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Domaniç'ten Söğüt'e giden 86 kilometrelik tarihi göç yolu üzerinden başlayan yaklaşık 11 kilometrelik Gençlik Yürüyüşü, Domaniç Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde son buldu. Burada halk oyunları gösterisi sergilendi. Yürüyüşün başkanlığını ise göç yolunun yapımı için ilk girişimlerde bulunan Mümtaz Serdaroğlu yaptı.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın yanı sıra Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı eşi Sinem Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Bayar, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cantürk Caner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Naci Uzuncan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, İlçe Mal Müdürü Adem Akın, Hastane Müdürü Kadir Yakut, Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, İlçe Müftü Vekili Fatih Eroğlu, siyasi parti temsilcileri, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Sekreteri Zafer Yıldırım, Çarşamba Köyü Muhtarı İsmail Yaman, öğrenciler ve vatandaşlar Katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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