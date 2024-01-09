Doğubayazıt Belediyesi İşyerlerini Denetledi

Doğubayazıt Belediyesine bağlı denetim ekipleri, 2024 yılının ilk haftasında işyerlerini denetleyerek gıda denetimi yaptı.

Doğubayazıt Belediyesine bağlı zabıta işleri müdürlüğü denetim ekipleri, her hafta rutin olarak yaptığı gıda denetimlerini, 2024 yılının ilk haftasında da gerçekleştirdi. Özellikle vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiren ekipler, okul kantinlerini ve önündeki bakkal, market gibi iş yerlerini denetlerken, kurumsal ve yerel işletmeleri de markaj altına aldı. Ayrıca ekipler, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir ihtimale karşı market, fırın, kasap ve manavlarda denetimlerini sürdürürken, hijyenik olmayan ve raf ömrünü tamamlamış gıdalara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. - AĞRI