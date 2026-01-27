Haberler

TESK Genel Başkan Vekili Ebedinoğlu Diyarbakır'daki EYP'li saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı saldırısını kınayarak, şehirdeki huzur ortamının hedef alındığını ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası önünde gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısını kınadı.

Başkan Ebedinoğlu, saldırının Diyarbakır'da yıllardır inşa edilmeye çalışılan huzur ve güven ortamını hedef aldığını ifade etti. Başkan Ebedinoğlu, bu tür eylemlerin toplumda korku ve kaos oluşturmayı amaçladığını vurguladı. Ebedinoğlu açıklamasında, "Diyarbakır'ın huzurunu, kardeşliğini ve güven ortamını hedef alan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehrimizin gelişimine, esnafımızın ekmeğine ve vatandaşlarımızın günlük yaşamına zarar vermeyi amaçlayan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'ın son yıllarda sağlanan huzur ortamı sayesinde ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir ivme kazandığını belirten Başkan Ebedinoğlu, provokatif saldırıların bu süreci sekteye uğratamayacağını dile getirdi. Ebedinoğlu, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ve halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
