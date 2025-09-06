Diyarbakır'da Turist Sayısı 1.3 Milyona Ulaştı

Diyarbakır 2025 yılının 9 ayında 1 milyon 300 bin turist ağırlarken, yıl sonuna kadar hedefin 3 milyon turist olmasının beklendiği belirtildi.

Diyarbakır Mezopotamya bölgesinde turist sayısı her geçen gün artıyor. 2024 yılında turizmde yakalanan motivasyonun meyveleri 2025'te toplanmaya başlandı. Yılın ilk 9 ayında konaklamalı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 21 artış gösterdi. Bu dönemde yaklaşık 420 bin konaklamalı turist ağırlandı. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte bu sayı 1 milyon 300 bin turiste ulaştı.

Eylül, Ekim ve Kasım aylarının yüksek sezon olduğuna dikkat çeken yetkililer, yıl sonu itibarıyla 780 - 800 bin arası konaklamalı turist ve toplamda 2 milyon ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

Turist artışındaki en önemli etkenler arasında yeni destinasyonların turizme kazandırılması, mevcut turizm alanlarının tanıtım çalışmalarının hızlanması ve bölgede oluşan barış ortamı gösteriliyor. Yetkililer, Terörsüz Türkiye sürecinin devam etmesi halinde önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde mevcut konaklama tesislerinin yetersiz kalabileceğini belirterek, bölgenin büyük bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Turizmci Serdar Baturay, Diyarbakır Mezopotamya'da turist ağırlığının her geçen gün arttığını söyledi. Baturay, "Gerçekten de 2024 yılında böyle bir motive olmuştuk. Bunun meyvelerini toplamaya başladık. 2025 yılının ilk 9 ayına baktığımızda böyle bir oranlama yaptığımızda şu anda yüzde 21 turist artışımız mevcut. ve şu ana kadar ilk 9 aylık dilimde yaklaşık olarak 420 bin konaklamalı turist misafir ettik. Bunun yanında da günü birlik çevreden gelen veya burada konaklama yapmayan misafirlerimizi de eklediğimizde şu anda 1 milyon 300 bin civarında turist ağırladık. Şu anda bizim Eylül, Ekim, Kasım dönemimiz gerçekten yüksek sezon. Bölgede şu anda hızla rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Yıl sonu da yaklaşık olarak 780 ile 800 bin arası konaklamalı turist misafir hedefliyoruz. Günü birlikçilere de koyduğumuzda 2 milyon turist hedefimiz var" dedi.

Baturay, turist artışının yüzde 21'lere çıkması, milyonları bulan turist sayısının bölgede yapılan yeni destinasyonların turizme kazandırılması, var olan destinasyonların tanıtımını hızla yapılması, son dönemde barış sürecinin oluşması bütün bunlara etken olduğunu söyledi. Baturay, "Eğer bu süreç gerçekten böyle giderse önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde buradaki konaklama tesislerinin yetmeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü büyük bir ivme kazandı, insanlar bu bölgeyi merak ediyorlardı. Şimdi merakları daha da hızlandı. Kafalarındaki soru işaretlerini giderdiler" diye konuştu.

Turizm Seyahat Acentesi operasyon müdürü Nimet Ekin, 2025'in ilk 9 ayında, kendi ajanslarının aracılığıyla Diyarbakır'da yaklaşık 450 bin kişiyi misafir ettiklerini söyledi. Ekin, "Havaların serinlemesiyle beraber, barış sürecinin açılımıyla birlikte hedefimiz 750 bin ile 1 milyon arasında. Beklentimiz de o yönde. Havaların serinlemesiyle birlikte talep çok arttı. Şu an birçok yerimiz zaten doldu. Çok az sayıda yerimiz kaldı, onlar da dolmak üzere" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR