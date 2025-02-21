Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Eski isimler yeniden gelebilir
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Diyarbakır'da Meyan Şerbetinin Hazırlanışı Anlatıldı

Diyarbakır'da Meyan Şerbetinin Hazırlanışı Anlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakırlı aktarcı Ali Baran Çelik, meyan bitkisinden yapılan şerbetin hazırlanışını anlatarak, faydaları ve tüketim şekilleri hakkında bilgi verdi. Özellikle Ramazan ve yaz aylarında tercih edilen bu içecek, bölge halkı tarafından sıkça kullanılmakta.

Diyarbakır'da aktarcı, meyan bitkisinden yapılan şerbettin hazırlanışını tek tek anlattı.

Özellikle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi, Anadolu bölgesi ve Marmara bölgesinde çokça bulunan meyan bitkisi Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından özellikle Ramazan ayında ve yaz aylarında sıkça tüketiliyor.

Sur ilçesinde aktar ve kuruyemiş işletmecisi olan Ali Baran Çelik, meyan kökünün üretim yerlerinin genellikle Doğu ağırlıklı olduğunu ve Avrupa'nın belirli yerlerinde de bulunduğunu ifade etti. Çelik, "Meyan kökünün faydaları hazımsızlığa, mide ağrısına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, çürük dişlere ve özellikle insanlarımız sahurda meyan kökü bitkisi içerek gün içerisinde susamayı minimum seviyede azaltmaktadır. Her bir sürahi için bir avuç kadar meyan kökü bitkisi kullanılır. İyice kaynatılıp içerisine isteğe göre karanfil veya tarçın bırakılır. Süzgeç yardımı ile süzülür ve dolaba konur. İster soğuk, ister ılık, isterseniz sıcak bir şekilde tükete bilirsiniz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zelenskiy daha fazla dayanamadı, Trump'ın isteğine boyun eğdi
img

İrfan Can'dan akıl almaz hata
img

Galatasaray'a ağzına geleni saydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
Elindeki hidrojen balonu patlayan kadının yüzü yandı

Doğum günü partisinde akılalmaz olay! Her şey bir anda oldu
Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede
Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı
Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak 'Hurda araç' düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Araç sahiplerine kötü haber
Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.