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Diyarbakır'da Evde Bakım Birimi 646 Kişiye Hizmet Veriyor

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Evde Bakım Birimi, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlı, engelli ve hasta 646 kişiye evde bakım hizmeti sunuyor. Birim, sağlık hizmetleri, ev temizliği ve kuaför hizmetleri gibi ihtiyaçları karşılamaktadır.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Evde Bakım Birimi ekipleri, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta 646 kişiye evde bakım hizmeti veriyor.

Kayapınar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi tarafından ilçe merkezinde yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Yardıma muhtaç vatandaşların sağlık ve ev temizliği gibi ihtiyaçlarını gideren hizmet çerçevesinde evlerinde pansuman, sonda, vital bulguları ölçme, öz bakım (saç-sakal tıraşı, yatak banyosu, tırnak bakımı), çamaşır yıkama ve kurutma ile kuaför hizmetleri veriliyor.

Bu çerçevede, 19 kişilik Evde Bakım ekibi tarafından 2023 yılı içerisinde 646 kişiye hizmet verildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Kayapınar'ın yaşanabilir, sağlıklı ve ulaşılabilir bir kent olması için yoğun mesai harcadıklarını dile getirerek, sağlıklı birey olmadan, sağlıklı toplum olamaz değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, "Kayapınar'ı sağlıklı bir kent haline getirmek ve vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmek adına tüm sorunların çözümü için çalışıyoruz. 19 kişilik Evde Bakım birimimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerinde hizmet veriyoruz. İlçemizde yaşayan tüm bireyleri mutlu etmek bizim en önemli görevimiz. Bu kapsamda, ilçemizde oturan 646 engeli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik, veriyoruz" diye konuştu.

Hizmet alan vatandaşlar da, evde bakım ve sağlık hizmetinin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade ederek, Kaymakam Karaman'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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