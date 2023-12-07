Diyarbakır'da Banka Hesabına Yanlışlıkla Gönderilen 450 Bin TL İade Edildi

Diyarbakır'da banka hesabına yanlışlıkla 450 bin TL gönderildiğini fark eden Cebrail Çelebi, gizlilik politikası nedeniyle bankadan ulaşamadığı şahsı sosyal medyadan bularak parayı iade etti. Nefsine yenik düşmediğini belirten Çelebi, "Helal rızık işin malına bereket de koyar" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan tespih ustası Cebrail Çelebi (40), akşam işten eve gittiğinde "450 bin TL hesabınıza aktarıldı" bildirimini görünce şoke oldu. Çelebi, tanımadığı Emrah Çiftçi tarafından hesabına yatırılan yüklü miktardaki parayı gerçek sahibine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Bankanın gizlilik politikası nedeniyle kendisine göndericinin numarasını beyan edemediklerini söyleyen Çelebi, daha sonra sosyal medya üzerinden şahsa ulaştı. Çelebi, Çiftçi'ye paranın miktarının ne kadar olduğunu söylemesiyle doğru cevabı alınca gerçek sahibinin Çiftçi olduğunu belirledi. Şahsı doğruladıktan sonra bugün sabah saatlerinde parayı iade eden Çelebi, başından geçen ilginç olayı anlattı.

"450 bin TL'yi 450 TL sandım, umursamadım"

Çiftçi'nin İstanbul'da bir oto galeri şirketinin olduğunu ve muhasebecisinin yanlış işlem yapmasıyla paranın hesabına aktarıldığını belirten Çelebi, "Dün akşam işten eve geçtim. Evde otururken mesaj geldi. Banka hesabıma 450 bin TL'nin aktarıldığı yazıyordu. Ben de belki müşterim 450 TL göndermiş diye fazla umursamadım. Daha sonra hesabımı kontrol ettiğimde 450 TL değil de 450 bin TL olduğunu fark ettim. Bankaya durumu söyledim ama kendileri gizlilik politikası nedeniyle parayı atan kişinin numarasını vermek istemedi. Ben de atılan dekont üzerindeki isimle sosyal medyadan şahsı buldum. İstanbul'da bir oto galericinin muhasebecisi tarafından gönderildiğini öğrendim. Tabii direkt kendisine miktarı söylemedim. Önce siz yanlış bir para transferi gerçekleştirdiniz mi diye sordum. Sonrasında kendisi 450 bin TL'yi akşam saatlerinde yanlışlıkla gönderdiğini söyleyince artık güvendim. Kendisine transfer kesintisi olacağından dolayı parayı sabah atacağımı söyledim. ve tekrar teyit ederek şahsın parasını gönderdim" dedi.

"Bu bizim insani görevimizdir"

Yaptığı örnek davranışın başkalarına vesile olması temennisinde bulunan Çelebi, "Parasını göndermeme kendisi de sevindi, ben de sevindim. Sonuçta bir insani görevdir. Ben ticaret hayatımda şunu öğrendim; helal rızık daima farklıdır. Helal rızık işin malına bereket de koyar. Dünyadan kaçtık mı dünya peşimizden gelir. Dolayısıyla Allah çocuklarıma ve aileme haram lokma yedirmeyi nasip etmesin. İnşallah bu yaptığım davranış birilerine de vesile olur. Çünkü o para bana helal değildi. Yanlışlıkla parayı gönderen şahıs aynı zamanda beni İstanbul'a davet etmek istedi. Demem şu ki; helal para rızkı bollaştırır" diye konuştu.

Çelebi'nin parayı iade ettiği Emrah Çiftçi ise, telefonla gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlı vatandaşların olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Çiftçi, "Bizim muhasebecinin yaptığı hatalı bir işlem sonucu para Cebrail Çelebi adına gitmiş. Cebrail Çelebi de bize ulaştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle duyarlı vatandaşlar olduğu sürece insanlık ölmemiş demektir. En kısa zamanda kendisini İstanbul'a davet ediyorum. Bazı şeyler para değil. Bir de bu durumda kendisinin araması bizi duygulandırdı" ifadelerine kullandı. - DİYARBAKIR