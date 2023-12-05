Diyarbakır'da 100 Engelli Vatandaşa Akülü Araç Desteği

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, ilçe sınırlarında ikamet eden 100 engelli vatandaşa akülü araç desteği sağladı. Belediye, engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerine devam ediyor.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, ilçe sınırlarında ikamet eden 100 engelli vatandaşa akülü araç desteğinde bulundu.

Kayapınar Belediyesi, bünyesindeki Huzurevleri ve Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi ve Otizm Yaşam Merkezi ile engelli ve özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerine devam eden Kayapınar Belediyesi, bu kez ilçe sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı durumda olan ve araç gereksinimi duyan 100 vatandaşa akülü araç desteği verdi.

Yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen vatandaşlar, bugün Kayapınar Belediyesi'nde düzenlenen dağıtım töreni ile araçlarını teslim aldı.

Özel gereksinimli bireyler için ellerinden gelen tüm yardımlarla çaba sarf ettiklerini belirten Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, "Aylar öncesinde planladığımız, vatandaşlarımıza sunmaya arzu ettiğimiz bir hizmetimiz vardı. Kayapınar ilçe sınırlarında ikamet eden ve belli şartları taşıyan engelli bireylerimizin başvurularını aldık ve uygun olanlara 100 adet akülü sandalyenin dağıtımını gerçekleştirdik. Burada amaç bu vatandaşlarımızın hayatlarına dokunabilmek, olumlu anlamda ne katkı yapabiliriz, devletimizin imkanlarını sağlamaktır. Huzurevleri Engelsiz Yaşam Merkezimiz, Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve yakın zamanda hizmete sunduğumuz Otizm Yaşam Merkezimizde engelli vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Onlar için hayatı her gün daha iyi nasıl yaşatabiliriz, onun da gayreti içerisindeyiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından akülü araçlar engelli vatandaşlara dağıtıldı. Tören, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman ve diğer katılımcıların, engelli vatandaşlarla toplu fotoğraf çekmesiyle sona erdi.

Törene, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş, Bedensel Engelliler Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Askan, mahalle muhtarları ve engelli vatandaşları ile yakınları katıldı. - DİYARBAKIR