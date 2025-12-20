Diyarbakır 2025 yılında turist rekoru kırdı

Turizm acenteleri aracılığıyla 2025 Diyarbakır'ı ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 600 bin oldu. Bu sayının sadece turizm acenteleri verileri olduğunu aktaran yetkililer, kendi imkanlarıyla ve günübirlik geliş-gidişler dahil bu sayının 3 milyonun üzerinde olduğunu bildirdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Serdar Baturay, 2025 yılında resmi olarak şu an otellerde konaklayan misafir sayısı 541 bin kişi olduğunu aktardı. Baturay, "Buna misafirhanelerde ve evlerde kalan misafirleri de eklediğimizde; ayrıca Mezopotamya'nın, Diyarbakır'ın misafirperverliğinden dolayı Avrupa'dan ve yurt dışından gelen birçok misafirin kendi evlerimizde ağırlanmasını da düşündüğümüzde, 2025 yılında yaklaşık 700 ila 750 bin arasında konaklamalı misafir sayısı bulunmaktadır. Buna günübirlik ziyaretçileri de eklediğimizde, birebir resmi kayıtlara göre turist sayısı 1,6 milyona ulaşmıştır. Ancak bölgeye kendi araçlarıyla ve kendi imkanlarıyla gelen turistleri de dahil ettiğimizde, bu sayının çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği görülmektedir. 2024 ile 2025 yıllarını kıyasladığımızda, konaklama sayılarında ilk 10 aylık verilerde yüzde 25 ile 30 arasında bir artış olduğu görülüyor. Bu da Mezopotamya'da, Diyarbakır bölgesinde konaklamalı turist sayısının her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu artışı; yapılan çalışmalar, bölgenin misafirperverliği ve buraya gelen misafirlerin memnun ayrılmasıyla ilişkilendiriyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, gelen her misafiri baş tacı etmek ve bölgemize yakışır misafirperverliği göstererek, onların bölgemiz için birer gönüllü tatil elçisi olmalarını sağlamak" dedi.

2026 yılıyla ilgili beklentilerinin de yine konaklamalı misafir sayısında yüzde 30 oranında bir artış yönünde olduğunu belirten Baturay, "En büyük hedeflerimizden biri, özellikle Avrupa'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılım sağlamak. 2025 yılında katılım gösteriyoruz, 2026 yılında da bu katılımı sürdürüyoruz. Yaklaşık 35 bin olan yabancı konaklamalı turist sayısını 2026 yılında 70 bin, hatta 100 bin seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için yurt dışı tanıtımlarına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıyor, tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca yurt dışında faaliyet gösteren, özellikle satıcı konumunda olan tur operatörlerinin acentelerini bölgemize tanıtım gezilerine getirerek; önce bölgemizi satıcılara tanıtmayı, ardından onlar aracılığıyla tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreci konusunun çok sık sorulduğuna da değinen Baturay, şunları söyledi:

"Diyarbakır denildiğinde, önyargıları yıkmak kolay olmuyor. Daha önce misafirler çekiniyor, 'Diyarbakır nasıl bir yer, gidelim mi gitmeyelim mi' sorularını soruyordu. Çözüm sürecinin bu şekilde devam etmesi halinde turizme çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Turizmin olmazsa olmaz iki unsuru vardır: Güvenlik ve ulaşım. Bu iki unsur sağlandığında turisti bölgeye getirmek çok daha kolay oluyor. Bu nedenle çözüm süreci, turizmle doğrudan bağlantılı ve bölgemize çok ciddi katkılar sunacaktır. Yıllarca zarar gören bu bölge bugün merak edilen bir yer haline geldi. İnsanlar 'Diyarbakır nasıl bir yer, ne göreceğiz' diye geliyor ve geldiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. 'Hiç beklediğimiz gibi değil' sözleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Bu nedenle çözüm süreci, bölgemiz ve ülkemiz için son derece kıymetlidir. Emeği geçen herkese bir turizmci olarak teşekkür ediyorum. Mezopotamya TURSAB Bölge Başkanı olarak 2026 yılının herkese bol gezmeli, sağlıklı ve güzel bir yıl olmasını diliyor, şimdiden iyi yıllar temenni ediyorum." - DİYARBAKIR