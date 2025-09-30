Divriği Havaalanı Restorasyonu Tamamlandı, İlk Uçuş Gerçekleşti

Sivas'ta 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı olma özelliğini taşıyan Divriği Havaalanı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. 84 yıl sonra ilk deneme uçuşunun yapıldığı havaalanı, bölge turizmi ve ekonomisine katkı sunacak.

Türk Havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan Divriği Havaalanı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandı. Nuri Demirağ tarafından tasarlanan Nu. D.38 kuyruklu uçağın ilk indiği havaalanı olan Divriği Havaalanı, inşa çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. Tarihi havaalanında başlatılan yenileme çalışmasını üstlenen firma, 20 metre genişliğinde ve 1100 metre uzunluğunda pistin inşaatını bitirdi. Hem eğitim uçuşlarına hem de yaklaşık 60 koltuklu turistik uçaklara hizmet verecek olan havaalanında 84 yıl sonra ilk iniş gerçekleştirildi. Piste sorunsuz şekilde inen uçak, davul ve zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı.

"Türkiye'nin ve Divriği'nin buna ihtiyacı vardı"

Nuri Demirağ tarafından yaptırılan piste 84 yıl sonra ilk kez iniş yapan pilot İlyas Erol, "Türkiye'nin ve Divriği'nin buna ihtiyacı vardı. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Bugün geldik ama seneye tekrar geleceğiz" dedi.

"Ülkemizin böyle güzel tesislere ihtiyacı var"

Pilot Sezai Demirseren ise, "Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Ülkemizin böyle güzel tesislere ihtiyacı var. Eminim zaman içerisinde daha da geliştirilecektir. Birçok uçak sahibi ve eğitim uçuşları için güzel bir merkez haline gelmesini ümit ediyorum. Divriği'mize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Nuri Demirağ, 1886 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu. 1936 yılında havacılık sanayiinin ilk temellerini atmaya başlayan Nuri Demirağ, Beşiktaş Barbaros Hayrettin İskelesinin yanında Tayyare Etüd Atölyesini kurdu. Demirağ'ın satıl aldığı tayyare atölyesi kısa bir sürede dev bir fabrika haline geldi. Yeşilköy'de Elmas Paşa Çiftliğini tayyare meydanı yapmak için satın alan Nuri Demirağ, bin metre eninde, bin 300 uzunluğunda da düz bir pist oluşturdu. 1937-1938 yılı içinde Türk Hava Kurumu Demirağ'dan 10 okul uçağı ve 65 planör siparişinde bulundu. İstanbul fabrikalarında yapılan ilk yerli Türk uçağı, 1941 yılı ağustos ayında İstanbul'dan havalanıp, Divriği'de 84 yıl sonra bugün yeniden açılan piste iniş yapmıştı. Dönemin CHP yönetimindeki Türk Hava Kurumu, Nuri Demirağ'ın fabrikalarına sipariş vermiş olduğu bu uçakları almaktan vazgeçti. Uçaklar satılmayınca fabrika da kapatıldı. Yerli havacılık hamlesi de bu şekilde sonlanmaya mahkum edildi. Demir yollarından havacılık alanına kadar çok büyük çalışmalara imza atmasına rağmen engellenen Demirağ, 13 Kasım 1957'de vefat etti. - SİVAS