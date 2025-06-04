Dicle Elektrik'ten Çiftçilere Jeneratör Desteği

Dicle Elektrik'ten Çiftçilere Jeneratör Desteği
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Dicle Elektrik, sulama sezonunda enerji ihtiyacını karşılamak üzere Mardin'deki borcunu ödeyen çiftçilere jeneratör desteği sunmaya başladı. Şirket, yakıt ve kurulum masraflarını da karşılayarak, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için yeni bir adım attı.

Geçtiğimiz günlerde tarımsal sulama abonelerine yönelik borç uyarısını yineleyen Dicle Elektrik, bu kez Mardin'de yeni bir destek uygulamasını devreye aldı. Borcunu ödeyen çiftçilere sulama sezonunda mağduriyet yaşatmamak için jeneratör dağıtımına başlayacağını açıklayan şirket, yakıt ve kurulum dahil tüm masrafları karşılayacak.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hizmeti anlayışıyla faaliyet gösteren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarımsal üretimin devamlılığı için yeni bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan tarımsal sulama borçlarına ilişkin uyarının ardından, özellikle Mardin'de ödeme yükümlülüğünü yerine getiren çiftçilere yönelik jeneratör desteği başlatıldı. Borcunu kapatan üreticilerin sulama sezonunda enerji ihtiyacını karşılamak üzere jeneratör temin eden şirket, kurulum ve yakıt gibi tüm maliyetleri de üstleniyor.

Şirket yetkilileri, borcunu ödeyen çiftçilere hiçbir kesinti yaşatmadan enerji tedarikinin sağlanması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tarımsal üretimin sekteye uğramaması amacıyla devreye alınan jeneratör desteğinin yalnızca yükümlülüklerini yerine getiren ve yasal süreci tamamlayan çiftçilere sağlanacağı belirtildi. Amaçlarının işbirliği yapan üreticiyi korumak ve adil bir sistem işletmek olduğu vurgulandı.

Dicle Elektrik, tarımsal abonelere yönelik yapılacak teknik müdahalelerin, aynı bölgede yaşayan konut abonelerinin enerji erişimini etkilememesi için de özel önlemler aldığını duyurdu. Bu kapsamda planlanan kesintiler, mesken kullanıcılarının hizmetini sekteye uğratmayacak şekilde yürütülecek.

Dicle Elektrik yetkilileri, enerji dağıtım hizmetinin sürdürülebilirliği için çiftçilerin borçlarını ödemesinin zorunlu olduğunu, ancak şirket olarak her zaman çözüm odaklı yaklaştıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Bölgemizde tarımsal üretimin sürmesi hepimizin önceliği. Biz de ödeme yapan, kurallara uyan her üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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