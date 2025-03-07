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Dicle Elektrik Kadın Yönetici Sayısını Yüzde 563 Artırdı

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Dicle Elektrik, 2013'teki özelleştirme sürecinden bu yana kadın çalışan sayısını 72'den 478'e çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Şirket, kadınların liderlik rollerinde aktif rol almasını sağlarken, enerji sektöründe kadın istihdamının önemine dikkat çekiyor.

Dicle Elektrik'in Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'taki kadın yöneticileri sahadaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Şirket, işe alım politikası doğrultusunda 2013 yılındaki özelleştirme sürecinden bu yana kadın çalışanların sayısını, 72'den 478'e çıkararak yüzde 563 oranında artırdığını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde hizmet veren Dicle Elektrik, en zorlu iş kollarından biri olan elektrik dağıtım sektöründe kadın istihdamına katkı sunmaya devam ediyor. 2013 yılındaki özelleştirmeden bu yana kadın istihdam oranını yüzde 563 artıran şirket, kadın çalışan sayısını 72'den 478'e taşıdı. Hizmet bölgesinde yer alan Şanlıurfa ve Mardin'de yönetici kadrolarında da kadın elektrik mühendisleriyle çalışmayı tercih eden Dicle Elektrik'in Şırnak'ın Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçe işletmeleri de kadınlar tarafından yönetiliyor. Kadınlara fırsat eşitliğinin sağlandığı şirkette, kadınlar sahada daha aktif rol alırken yöneticilik yapan kadın mühendisler de önemli görevler üstleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından desteklenen "Enerjiye Yön Veren Kadınlar" projesi de bu değişime katkı sağlıyor. Dicle Elektrik ise bu doğrultuda adımlar atarak Şanlıurfa ve Mardin'de Sistem İşletme ve Otomasyon Yöneticisi olarak kadın mühendisleri görevlendirirken Şırnak'ın üç ilçesinde de kadın yöneticiler istihdam ediyor.

Dicle Elektrik'in Şanlıurfa Sistem İşletme ve Otomasyon Yöneticisi Ayşegül Yıldız, 15 yıllık elektrik mühendisliği tecrübesine sahip. En fazla elektrik tüketiminin olduğu Şanlıurfa'da iki yıldır yönetici olarak görev yapan Yıldız, hem anne hem de işinde özveriyle çalışan bir ekip lideri. Empati, direnç, iletişim, eleştirel düşünme ve öğrenme gibi konularda kendini geliştirirken disiplinli ve hedef odaklı bir çalışma tarzını benimsediğini belirten Yıldız, 13 ilçe ve bin 461 mahallenin elektrik şebekesini yönettiğini söyledi.

Mardin'de ise Sistem İşletme ve Otomasyon Yöneticisi Meltem Kıyançiçek, 11 yıllık mühendislik tecrübesiyle bölgenin enerji altyapısını başarıyla yönetiyor. 900 bin nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayan sistemin sorumluluğunu üstlenen Kıyançiçek, beş yıldır bu görevi yürütüyor. Enerji sektöründe kadın olarak var olmanın her geçen yıl kolaylaştığını ifade eden Kıyançiçek, "Mesleğe ilk başladığım yıllarda sahada kadın mühendislerin sayısı oldukça sınırlıydı. Bugün geldiğimiz noktada kadın meslektaşlarımın sayısının her geçen yıl arttığına şahit oluyorum. Bu görünürlüğün artması, toplumsal kabulü de kolaylaştırıyor. Dicle Elektrik'e bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dicle Elektrik'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik yaptığı açıklamada, "Dicle Elektrik olarak kadın istihdamının, sadece fırsat eşitliği açısından değil, aynı zamanda sektörümüzün gelişimi ve sürdürülebilir bir anlayışla büyümesi için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Şirketimizde görev yapan kadın mühendislerimiz, en zorlu sahalarda dahi başarıyla görevlerini yürüterek sektörde önemli bir değişime öncülük ediyor. Onların özverili çalışmaları ve liderlikleri, Dicle Elektrik'in hizmet kalitesini artırırken geleceğin enerji sektörüne de yön veriyor. Kadın çalışanlarımızın başarılarıyla gurur duyuyor ve işe alım politikamız doğrultusunda sektörümüzde daha fazla kadının yer alması için çalışıyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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