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Devam eden yol tamir çalışmalarını yerinde inceledi

Devam eden yol tamir çalışmalarını yerinde inceledi

Yerel Haberler

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe genelinde devam eden yol ve tamir çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe genelinde devam eden yol ve tamir çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol ve tamir çalışmalarının devam ettiği Pazaryeri ilçesinde elektrik hattı döşemeden kaynaklı bozulan yollarda hava durumu uygunluğuna göre parke taşı çalışmaları yapıldı. Başkan Tekin, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışan ekiplere kolaylıklar diledi. - BİLECİK

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zekiye Tekin Pazaryeri Yerel Haberler

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