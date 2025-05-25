Dev limanın tır trafiği ve gürültüsü sabır taşırdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Safiport Limanı'na giriş yapan tırların oluşturduğu trafik ve gürültü, esnafı ve mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Esnaf sipariş ulaştıramaz hale geldiklerini, mahalle sakinleri ise gece yarısı yükselen korna sesleriyle uykusuz kaldıklarını söyledi.

Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluğun hem ulaşımı kilitlediğini hem de korna sesleriyle çevrenin rahatsız edildiğini söyleyen vatandaşlar, trafikte beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. İş yapamaz hale geldiklerini kaydeden esnaf ise, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

"Safiport'un bu tır trafiği Derince'nin ticari yükünü doğrudan etkiliyor"

Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, trafikte yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Derince'de Safiport'un ilçemizde oluşturduğu tır trafiğiyle ilgili şikayetimiz mevcut. Derince'de yaşayan 150 bin kişinin trafikle ilgili sorunu var. Sabah işe giden, okula giden, hastaneye giden vatandaşlarımız var. Zaman zaman öğleden sonra 14.00'de başlayıp, akşam saatlerine kadar devam eden tır trafiği oluyor. Safiport'un bu tır trafiği Derince'nin ticari yükünü doğrudan etkiliyor" dedi.

"Şoförler de memnun değil"

Tır şoförlerinin de bu trafikten memnun olmadığını ifade eden Çetin, "Safiport'a kendi içinde tırları doğrudan alabileceğini otopark önermiştik. Burada 5-6 dönüm bir otopark oluşturup, doğrudan içeri alıp burada bekletirse bu sorun Derince trafiğine doğrudan etki edebilecekti fakat böyle bir çalışma hala yapılmadı. ya da tırları randevu sistemiyle limana alsa bu sorun yüzde 60 derecesinde azalacaktır" diye konuştu.

"112'ye bile şikayet gitmiş, CİMER'e de yazılmış"

Özellikle, 21 Mayıs Çarşamba günü gece saat 00.00 sıralarında başlayan trafik gürültüsünün 1,5 saat sürdüğünü ve yoğun şekilde şikayet aldıklarını aktaran Samet Çetin, "Deniz Mahallesi, Denizciler Caddesi, Çenedağ Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi'nden ciddi anlamda video ve şikayet aldık. 112'ye bile şikayet gitmiş, CİMER'e de yazılmış. Derince olarak Safiport'tan çözüm istiyoruz. Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olup alıp, Derince'ye bu trafik yükünü vermesi bizi tamamen çaresiz bırakıyor" şeklinde konuştu.

"İnsanların dinlenme saatleri bu şekilde taciz edilemez"

Çetin, insanların rahatsız edilmesinin kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"İnsanların bebekleri, çocukları, hastaları var, dinlenme saatleri bu şekilde taciz edilemez. Buradan Safiport'a önerim daha var. Şuan limanın içinde bulunan devlet demir yollarına ait raylı sistemler var. Bu tır trafiğini azaltmak istiyorlarsa bu raylı sistemini kullanabilirler. Trenlerle sevkiyat yapabilir. Bu da bir çözüm önerimizdir. Yetkililere sesleniyoruz. Bu halkın sesini duyun, Derince'mize sahip çıkın. Bu mağduriyetimizi aşmak için bizlere yardımcı olun"

"Safiport'un yaptığı işler, esnafımızın işine balta vuruyor"

Derince Esnaf ve Sanatkarları Odası Bekir Sargın, esnafın en büyük sıkıntılarının birinin Safiport'un oluşturduğu trafik yükü olduğunu belirterek, "Safiport'un yaptığı işler, esnafımızın işine balta vuruyor. Trafiğimiz çok yoğun şekilde etkileniyor. Ses gürültüsü, trafik gürültüsünden esnaf mustarip. Hatta geçen bir esnaf arkadaşımız bize şikayette bulundu. Kendisi lokanta işletmecisi. Birine sipariş götürmek için yola çıkmışlar maalesef 1,5 saat trafikten çıkamamışlar. Safiport'un Derince halkına ve Derince'mize çok bir artısı yok, çok büyük yükü var. Gecenin bir saati makineler ses çıkarıyor, bu da halka zarar veriyor" dedi.

"Bazı zamanlar o kadar yoğun oluyor ki, çekilmez hale geliyor"

Mahalleliden yoğun şikayetler aldığını söyleyen Deniz Mahalle Muhtarı Murat Başer de, "Safiport ile ilgili hem trafik hem de gürültü sıkıntılarından dolayı mahalle sakinlerinin yoğun şikayetleri var. Trafiğin yanı sıra tırların sürekli korna sesleri oluyor. Geceleri de fazla ses yükseliyor. Ciddi anlamda hem gürültü hem de trafikten artık bıkmış duruma geldik. Bazı zamanlar o kadar yoğun oluyor ki, çekilmez hale geliyor. Bu sürecin bir önce sonlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Trafik sorunu Derince hakkında olumsuz düşüncelere sebep oluyor"

Esnaf Erkan Gürbüz ise bir yandan ticaret sıkıntıları, diğer yandan trafik ve gürültü sorunuyla mücadele ettiklerini aktardı. Bu trafik sorunun Derince hakkında olumsuz düşüncelere de sebep olduğuna dikkat çeken Gürbüz, "Yetkililerin bu konu ile ilgili ilgilenmelerini istiyoruz. Ayrıca Çenedağı Mahallesi'nde oturuyorum. Oturduğum bölgenin yol çalışması yapıldığı halde çamurdan ve tozdan bütün oturan insanlar çok büyük şikayetlerde bulunuyorlar. Bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Böyle büyük bir şirketin bunu çözüme kavuşturmaması çok enteresan"

Safiport Limanı'na yakın noktada ikamet eden vatandaş ise "Vatandaş olarak oturduğum muhitte oluşan yoğun trafik ve gürültüsü beni çok rahatsız ediyor. Bu sadece bizim için değil, bu yolu kullanan insanları, işe gidenleri, İstanbul'dan gelenleri kısacası herkesi etkiliyor. Gece geç saatlere kadar yoğun şekilde gürültü oluyor. Kamyon sesi, tır sesleri oluyor. Bu yaşananlara göz yumulması çok şaşırtıcı. Böyle büyük bir firmanın bu sorunları çözmemesi bizim için şaşırtıcı. Ben değil, birçok insan bu durumdan rahatsız. Sabah işe giderken problem yaşanıyor, yola çıkarken problem yaşanıyor. Hafta sonu trafiği ile birleşince de zulüm oluyor. Akşamları uyuduğumuz zaman yoğun sesler oluyor. Böyle büyük bir şirketin bunu çözüme kavuşturmaması çok enteresan" cümlelerini kullandı. - KOCAELİ