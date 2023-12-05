Üye Girişi
Haberler

Dev Kanlıca Mantarları Şaşkınlık Yarattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için ormana giden vatandaş, çapları yaklaşık 17 santimetre olan dev kanlıca mantarlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonuyla kayda alarak anlatmaya başlayan vatandaş, 'Böyle bir şey yok. Manzara süper' ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için ormana giden vatandaş, çapları yaklaşık 17 santimetre olan dev kanlıca mantarlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonuyla kayda alarak anlatmaya başlayan vatandaş, "Böyle bir şey yok. Manzara süper" ifadelerini kullandı.

Çilekli Mahallesi'nde yaşayan Sezgin İzmirli, mantar toplamak için gittiği ormanda çapı yaklaşık 17 santimetre olan kanlıca mantarlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonuyla kayda alarak mantarlara olan hayranlığını anlatmaya başlayan İzmirli, özenle kestiği mantarları sepetine doldurdu. İzmirli kayda aldığı videoda, "Mantarlar burada her türlü görünüyor. Böyle bir şey yok, manzara süper, çok harika. Geçen hafta kar yağışından sonra köyümüzde sıcaklık eksi 11'e düşmüştü. Ondan sonra biz de dayanamadık, mantar hastalığından dolayı geldik. Ormanda karışımızı çıkan ilk görüntü bu mantarlar oldu. Devasa olan bu mantarlar hayrete düşürdü. Var mı böyle güzel bir manzara? 3 kanlıca mantarı sağlam görünüyor. Hepsi hemen hemen aynı ebatta, 17 santimetre kadar geliyor. Mantarları alacağız ama insan kesmeye kıyamıyor, bu görüntüyü saatlerce izlemek istiyor. Bugün ne kadar bulabileceğimizi bilmiyorum ama bu mantarlar sepetimizi doldurur. Hayatımda böyle mantar görmedim ve gördüğüm en güzel görüntü de budur" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pamukova Sakarya Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title