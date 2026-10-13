DESOB Başkanı Ebedinoğlu, esnaf cezaları için Maliye Bakanlığına çağrıda bulundu

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkarlara yönelik mali düzenlemeler, vergi denetimleri ve uygulanan cezalara dikkat çekti.

Düzenlenen basın toplantısına DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, birliğe bağlı oda başkanları ve gazeteciler katıldı. Toplantıda, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı ekonomik sorunlar, vergi uygulamaları, cezalara ilişkin şikayetler ve çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Esnafın ağır şartlarda vergilendirildiğini dile getiren Ebedinoğlu, "Türkiye'de Esnaf ve Sanatkarlarımız bugün ağır ekonomik şartlar, yüksek maliyetler, kira giderleri, finansmana erişim sorunları ve düşen alım gücüyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Hal böyleyken, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bazı denetim uygulamaları, zaten zor durumda olan esnafımızın üzerindeki baskıyı daha da artırmaktadır. Küçük esnafın iş yerine denetim elemanları gönderilmesi, günlerce işletmede oturularak ciroların hesaplanması ve varsayımlar üzerinden yüksek tutarlı cezalarla karşı karşıya bırakılması, esnafımızda ciddi bir endişe oluşturmaktadır. Biz vergi denetimine karşı değiliz. Vergisini ödeyen, kurallara uyan ve ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getiren herkesin hakkını savunuyoruz. Ancak denetim başka, esnafı ekonomik olarak nefessiz bırakmak başkadır" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunup sonlarını paylaşan Ebedinoğlu, "Küçük bir işletmenin cirosu hesaplanırken işletmenin gerçek şartları, giderleri, kar marjı ve ekonomik kapasitesi yeterince dikkate alınıyor mu? Kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelerin tespiti ve kayıt altına alınması için aynı kararlılık gösteriliyor mu? Vergi adaletini sağlamak, yalnızca kayıtlı ve adresi belli esnafın kapısını çalmakla mı mümkün olacaktır? Ekonomik sıkıntılar içinde ayakta kalmaya çalışan bir esnafı yüz binlerce liralık cezalarla karşı karşıya bırakmak, üretime ve istihdama nasıl bir katkı sağlayacaktır? Türkiye'nin sorunu yalnızca kayıtlı esnafın cirosunu denetlemek değildir. Asıl mesele, vergisini düzenli ödeyenle kayıt dışı çalışan arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırmaktır. Kayıt dışı ekonominin üzerine kararlılıkla gidilmeli; denetimler adil, ölçülü, şeffaf ve herkesi kapsayan bir anlayışla yürütülmelidir. Devlet, esnafını yaşatmalıdır. Esnafın kazancını değil, ayakta kalma mücadelesini de görmelidir" diye konuştu.

Ebedinoğlu, konuşmasının devamında talepleri sıralayarak şunları söyledi:

"Bizim talebimiz nettir. Ölçüsüz ve orantısız olduğu değerlendirilen cezalar yeniden incelenmeli; somut verilerle desteklenmeyen değerlendirmelere karşı etkili itiraz mekanizmaları işletilmelidir. Küçük işletmelerin ciroları değerlendirilirken sektörün gerçekleri, maliyetleri, kar marjları ve işletmenin büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele genişletilmeli, denetimler bütün işletmeleri kapsayacak biçimde adil uygulanmalıdır. Esnafın vergi yükü hafifletilmeli; mümkün olan en geniş kapsamda, özellikle en küçük işletmeler için vergi muafiyeti ve basitleştirilmiş vergilendirme modelleri değerlendirilmelidir. Esnafın ekonomik gerçekleriyle uyuşmayan cezai uygulamalar gözden geçirilmeli; iyi niyetli mükellefler için ölçülü, öngörülebilir ve adil bir sistem kurulmalıdır. Buradan Maliye Bakanlığına açıkça sesleniyoruz: Esnafı cezalandırarak bütçe açığını kapatamaz, kayıtlı ekonomiyi güçlendiremezsiniz. Vergi adaleti, en kolay ulaşılabilen kesime yüklenmek değil, herkesten gücü ve yükümlülüğü ölçüsünde adil vergi almaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı