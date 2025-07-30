Derya Ayaydın Fatih'te Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Derya Ayaydın Fatih'te Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Fatih'teki ziyaretleri sırasında esnafla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi ve sosyal ekonomik hayatın güçlenmesine yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Fatih'te gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında esnafla bir araya gelerek vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Ayaydın, Fatih'te, sosyal ve ekonomik hayatın güçlenmesi adına yapılan çalışmaları da değerlendirdi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Fatih'te esnafı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında Fatih'in farklı noktalarında esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Ayaydın, hem bölge halkının beklentilerini dinledi hem de vatandaşların taleplerini yerinde not aldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Ayaydın, İstanbul'un kalbi niteliğindeki ilçelerden biri olan Fatih'te, sosyal ve ekonomik hayatın güçlenmesi adına yapılan çalışmaları da değerlendirdi.

Vatandaşlarla birebir iletişim kurmayı her zaman önemsediklerini vurgulayan AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "İstanbul'un her köşesinde milletimizin sesine kulak veriyor, ihtiyaçları yerinde gözlemliyoruz. Fatih'in tarihi dokusuyla beraber ticari dinamizmini de koruması için her alanda destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, mahalle sakinleri ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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