Depremzedelerin yaşam mücadelesi: Engelli çocuğun maaşı yetmiyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren depremzede Songül Küçükköşker, çocuğunun engelli maaşıyla geçinemediğini, barakadan bir ev yapmak istediğini ancak imkanının olmadığını söyledi. Küçükköşker, "Engeli maaşı 5 bin lira yetmiyor 5 tane çocuğa, bir de ben 6 kişi. Okula gidiyorlar, yetiştiremiyorum 5 tane çocuğa. Okul masrafları var, yetiştiremiyorum. Çocuklar çikolata istiyor, tatlı istiyor yani aklına ne gelirse onu istiyor da alamıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kayasuyu köyünde eşini 40 gün önce kaybeden ve biri engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren depremzede Songül Küçükköşker, geçinemediğini ifade etti. Konteynerde yaşayamadıklarını anlatan Küçükköşker, barakadan ev yapmak istediğini ve evin yarım kaldığını söyledi.

"KONTEYNER KÜÇÜK GELİYOR"

Songül Küçükköşker şunları söyledi:

"Karamanmaraş depreminde evimiz ağır hasar aldı. Ekipler yıktı konteyner verdiler. Konteyner küçük geliyor, 5 tane çocuğum var. Elektrikli sobamız var ama o da ısıtmıyor, bozuldu. Kendi imkanlarımızla bir çatı yapmaya çalışıyoruz ama yapamadık. Çocuğum engelli, onun maaşıyla geçiniyorum. Eşim vefat etti, 40 gün önce. Maaşa bağlanmadık, başvuru yaptık daha. Çatısını yaptık da içinin betonu dökemiyoruz. Engeli maaşı 5 bin lira yetmiyor 5 tane çocuğa, bir de ben 6. Okula gidiyor beşi de gidiyor. Yetiştiremiyorum 5 tane çocuğa. Okul masraflarını yetiştiremiyorum. Hayırseverlerin yardımlarıyla geçiniyorum. Yani onlarla geçiniyorum başka yok. Bir şey alamıyorum kendi imkanlarımla. Çocuklarım istiyor, engelli çocuğum istiyor da alamıyorum. Çikolata istiyor, tatlı istiyor yani aklına ne gelirse onu istiyor da alamıyorum."