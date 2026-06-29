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AFAD'dan deprem konutları için borçlandırma çağrısı

AFAD'dan deprem konutları için borçlandırma çağrısı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hak sahibi olan vatandaşlar için açık borçlandırma işlemleri 29 Haziran'da başladı. Borçlandırma işlemleri 27 Ağustos 2026'ya kadar sürecek, 60 günlük yasal süre içinde tamamlanmayan başvurular iptal edilecek. Konut kredileri 20 yıl vadeli ve faizsiz, iş yeri kredileri ise yıllık yüzde 4 faizli ve 10 yıl vadeli olacak.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hak sahibi kabul edilerek noter kurasıyla konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların açık borçlandırma işlemleri başladı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve 5-27 Mart ile 21 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen noter kurasında adına konut çıkan vatandaşlar, açık borçlandırma işlemlerini 29 Haziran-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Borçlandırma işlemleri, 7269 sayılı Kanun'un 40. maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülecek. Hak sahiplerine işlemlerini tamamlamaları için 60 günlük yasal süre tanınacak. Bu süre içerisinde borçlandırma işlemlerini tamamlamayanların hak sahiplikleri iptal edilecek, borçlandırma senedini imzalamayan hak sahiplerine ise konut teslim edilmeyecek.

Açıklamada, yeni yapılacak konutlar ile evini yapana yardım yöntemi kapsamında kullandırılacak konut kredilerinin 20 yıl vadeli ve faizsiz, orta hasarlı konutlara yönelik onarım kredilerinin ise 10 yıl vadeli ve faizsiz olacağı belirtildi. Yeni iş yeri yapılacak hak sahiplerinin kredilerinin ise yıllık yüzde 4 faizli ve 10 yıl vadeli olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Mülk sahibi ebeveynleri vefat eden reşit olmayan hak sahiplerinin borçlandırma işlemlerinin veli veya vasileri tarafından yapılabileceği belirtilirken, daha önce borçlandırma işlemini tamamlayan vatandaşların yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı kaydedildi.

Borçlandırma işlemleri; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Türkoğlu ve Göksun ilçeleri için AFAD İl Müdürlüğünde, Andırın, Çağlayancerit, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri için Kaymakamlık AFAD bürolarında, Elbistan ilçesi için ise Elbistan AFAD Bürosunda gerçekleştirilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNeslihan Yılmaz:

Haberde tam açıklanmamış ama mesela velisi vefat eden reşit olmayan çocuklar için nasıl bir prosedür var bunu da bilmek lazım

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Haber YorumlarıNurettin İrem Eren:

Faizsiz kredi güzel de bu işlemleri yapmayanların hakları iptal edilecek mi hele hele 60 günde Biraz daha ağır cezalar gelmesi gerekir bu tür durumlar için

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Haber YorumlarıMuhammet Tayyip Yıldız:

Arkadaşımın ailesi de kurada çıktı ama bu işlemler ne kadar uzuyor yaa ????

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