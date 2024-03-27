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Deprem bölgesindeki aile hekimlerinin hak kayıpları Adıyaman'da açıklandı

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Deprem bölgesinde görev ki aile hekimliği çalışanlarının hak kayıplarının giderilmesi için Adıyaman'da doktorlar açıklamada bulundu.

Adıyaman 14 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin girişinde yapılan basın açıklamasını Tabipler Odası Başkanı İsmail Tosun yaptı.

Deprem bölgesinde zor şartlar altında aile hekimlerinin görev yaptığını belirten Başkan İsmail Tosun, "Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıldan daha uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen 12 ASM ve 3 tane konteyner kentte ki konteynırlarda aile hekimliği hizmeti zor şartlar altında verilmektedir. Bu aile sağlığı merkezlerinde elektrik, su, internet, bekleme alanları gibi birçok zorluk günlük olarak sürmektedir. Şehrimizde çok sayıda konut yapılmış olup halen hızlı bir şekilde devam etmesine rağmen sadece 3 tane ASM yapımı devam etmektedir. Acilen yapımı beklenen ASM'lerin yapımına geçilmelidir. Ayrıca deprem sonrasında bir yıl süre ile uygulanmayan performans, sabitlenen hyp, teşvike dair muayene sayıları Şubat ayı itibariyle kaldırılmıştır. Deprem bölgesinde nüfusta yaşanan il dışı ve il içi göç nedeniyle çok sayıda aile hekimliği biriminde nüfus azalması yaşanmış olup bu durum halen devam etmektedir. Nüfusların düşüşü, performans kesintileri, HYP ve muayene sayılarının düşüşü nedeniyle birçok aile hekimliği biriminde gelir kayıpları oluşmuş bazı aile hekimleri biriminde yüzde 35 oranında gelir kaybı yaşanmıştır. Bu kayıplar geri ödenmelidir. Gelir kayıplarının önümüzdeki aylarda da devam edeceği açıktır. Bu nedenle ilimizde aile hekimliği çalışanları için performansa bağlı çalışma sisteminden vazgeçilmelidir. Herkese eşit, tavandan şartsız ödeme yapılmalıdır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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