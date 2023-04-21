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Deprem bölgesi Adıyaman'da bayram namazında eller semaya kalktı

Deprem bölgesi Adıyaman'da bayram namazında eller semaya kalktı

Yerel Haberler

Asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman'da binlerce kişi Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu.

Asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman'da binlerce kişi Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da Ramazan Bayram'ı buruk geçiyor. Adıyaman'da depremden hasar almadan ve hafif hasarlı camilerde, çadır kent ve konteyner kentlerde kurulan mescitlerde bayram namazı kılındı.

Depremde hasar gördüğü için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde bayram namazı dışarıda kılındı. Binlerce kişi sabah saat 06.30'da kılınan namaza katılarak, ellerini dua için semaya açtı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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