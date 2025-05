Denizli Sanayi Odasından sanayicinin teşviklere ulaşımını kolaylaştıracak hizmet

-DSO Başkanı Kasapoğlu: "Sanayicimizin teşviklere ulaşımını kolaylaştıracağız"

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası (DSO), bölge sanayisinin sürdürülebilirlik, inovasyon ve ikiz dönüşüm hedeflerine ulaşmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği yeni projesi DSO HİT (Hibe, İnovasyon, Teşvik) Ofisi'nin lansmanını ve açılış törenini bugün gerçekleştirdi.

Denizli Sanayi Odası'nda düzenlenen tören DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, KOSGEB İl Müdürü Aziz Acar, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ile DSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, bölge sanayicileri, DSO profesyonelleri ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla yapıldı.

DSO HİT Teşvik Ofisi, çevre dostu ve verimli üretim süreçlerinin teşvik edilmesi, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve işletmelerin kapasite geliştirme ihtiyaçlarına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Oda'nın kurumsal sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı değerleri doğrultusunda faaliyet gösterecek olan Ofis, bölge ekonomisinin büyümesine ve firmaların rekabet gücüne önemli katkılar sunacak.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO HİT Teşvik Ofisi'nin kuruluş amacını ve bölge sanayisine sağlayacağı katkıları vurguladı. Küresel rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Kasapoğlu, "Uzun ve titiz çalışmalarımızın sonucunda hayata geçirdiğimiz yeni iştirakimiz olan Denizli Sanayi Odası Hibe, İnovasyon ve Teşvik, kısa adıyla DSO HİT Teşvik Ofisi'ni bugün hizmete alıyoruz. Küresel arenada rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde, işletmelerimizin sürdürülebilir bir başarıya ulaşması her zamankinden daha kritik hale gelmiştir. İşte tam da bu noktada, sanayicilerimizin yanında yer almak, onların bu zorlu süreçte yol göstericisi ve destekçisi olmak temel önceliğimizdir" dedi.

"Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

İşletmelerin sürdürülebilir başarısı için sanayicilerin yanında yer almanın ve onlara yol göstermenin temel öncelikleri olduğunu belirten Kasapoğlu, göreve gelirken verdikleri sözlerden birinin sanayicilerin teşviklere ulaşımını artırmak ve başvuru süreçlerindeki zorluklara çözüm üretmek olduğunu hatırlattı, bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kasapoğlu, "Hatırlayacağınız üzere, göreve gelirken en önemli vaatlerimizden, projelerimizden biri, sanayicilerimizin teşviklere ulaşımını artırmak ve başvuru süreçlerdeki karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmekti. İşletmemizin hibe ve teşviklere ulaşmak için münferit çabalar gösterdiğini, çoğu zaman da aksayan ve uzayan süreçlerle karşı karşıya kaldıklarını biliyorduk. Bu konuda daha etkin bir rol üstlenmek ve bu süreci kolaylaştırmak için neler yapabiliriz? diyerek bu yola çıktık. ve bugün verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu, sizlerle paylaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde en önemli görevlerimizden biri olarak gördüğümüz bu alanda, ilgili tüm mevzuatları, yeni çıkan teşvikleri ve destekleri titizlikle derleyip toplayarak, bunları doğru ve anlaşılır bir şekilde sanayicimize ulaştırmak, onlara bu konularda rehberlik etmek ve yol göstermek istiyoruz" dedi.

Kasapoğlu, Denizli sanayisine katkı sağlayacak her türlü projede iş birliği taleplerini hassasiyetle takip eden ilgili paydaş kurum ve kuruluşların değerli yöneticilerine teşekkür etti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve lansmana katılan basın mensuplarına da teşekkürlerini iletti.

"Ffirmalarımıza birebir danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz"

DSO HİT Teşvik Ofisi'nin çıkış noktasını anlatan DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, "Küresel rekabet ortamında sanayicilerimiz ve firmalarımız için rekabet ortamı her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu çerçevede özellikle sürdürülebilirlik, verimlilik, kapasite geliştirme, inovasyon gibi başlıklar sanayicilerimizin ana gündemini oluşturuyor. Yakın zamanda üyelerimizin küresel ortamda müşteri bulmalarını kolaylaştıracak Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'ni hayata geçirmiştik. Bugün teşvik ofisimiz DSO HİT hayata geçiriyor. Kamu ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan birçok destek ve teşvik programları var. Ama yıllar içerisindeki deneyimlerimiz bize gösteriyor ki birçok firmamız bunlardan etkin ve yeterince faydalanamıyor. İşte bu noktada hibe, inovasyon ve teşvik mottosuyla yola çıkarak, üyelerimizin bu destek programlarından daha etkin faydalanmasını sağlayacağız. Yürütme, uygulama, sonuçlandırma, raporlama aşamalarına kadar uçtan uca birebir danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz. Çok yakın zamanda uzun süreden beri gündemimizde olan Model Fabrika açılışı ile işletmelerimizin özellikle kaynak verimliği, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği gibi konularda danışmanlık, etik proje hizmetleri sunacak Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Merkezi'ni de yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

"İşletmelerimize özel çözümler sunacağız"

Açılış töreninde konuşan DSO HİT Teşvik Ofisi Koordinatörü, Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Dila Yaz, ofisin sunacağı hizmetler ve işletmelere sağlayacağı faydalar hakkında detaylı bilgi verdi. Her ölçekteki işletmenin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, onların rekabet gücünü artırmayı ve küresel pazarlarda daha etkin bir konuma gelmelerini amaçladıklarını belirten Koordinatör Dila Yaz, işletmelerin çevreye duyarlı üretim süreçlerini benimsemelerine, kaynaklarını verimli kullanmalarına ve kapasitelerini geliştirmelerine destek olacaklarını söyledi. Ayrıca, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması, iş birliği platformlarının oluşturulması gibi çalışmalarla bölgenin inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bakanlıklar, KOSGEB, TÜBİTAK ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın sunduğu hibe ve teşvik imkanlarından en iyi şekilde yararlanmaları için bu ofisle sanayicinin yanında olacaklarını vurgulayan Yaz, DSO HİT'in önümüzdeki dönemdeki en önemli görevlerinden birinin, ilgili tüm mevzuatları ve yeni çıkan teşvikleri titizlikle derleyip sanayicilere doğru ve anlaşılır bir şekilde ulaştırmak, onlara rehberlik etmek ve yol göstermek olduğunu vurguladı. Ofisin, sanayicinin bu alandaki yükünü hafifleteceğini ve rekabet güçlerini artırmalarına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Lansman töreninin ardından DSO HİT Teşvik Ofisi'nin açılış kurdelesi, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve katılımcılarla birlikte kesildi. Açılışın ardından davetliler, ofisi gezerek sunulacak hizmetler hakkında daha detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

DSO HİT Teşvik Ofisi, sadece bir danışmanlık merkezi olmanın ötesinde, bölge sanayisinin inovasyon ekosistemini güçlendiren, iş birliğini teşvik eden ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan bir merkez olmayı hedefliyor. İşletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, onların rekabet güçlerini artırmayı ve uzun vadeli başarılarına ortak olmayı amaçlıyor.