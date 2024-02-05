Denizli OSB, Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye desteklerini iletti

Denizli OSB Müdürlüğü, iştirakleri ve bölgede yer alan firmalar depremin yaşandığı günden itibaren bölgeye desteklerini ulaştırmış, yaraları bir nebze de olsa sarmaya çalışmışlardı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, "Hafızalarımızdan asla silinmeyecek bir acı; unutmadık, unutmayacağız" dedi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremde 50 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi, binlerce ev enkaza döndü. Depremin ardından ülkenin dört bir yanından afet bölgesine destekler gönderildi. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve bölgede yer alan sanayiciler de depremin yaralarını sarmak için bölgeye desteklerini iletti. Bir yandan depremzedeler için yardım malzemeleri toplanıp bölgeye gönderilirken, bir yandan da Denizli OSB İtfaiye ekipleri araç filosunda bulunan 3 kurtarma aracı ile Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz öncülüğünde bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde depremzede ailelere gönderilmek üzere yardımlar toplanıp, bölgeye TIR'larla ulaştırıldı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK) öğretmen ve öğrencilerinin DOSTEM işbirliği ile dikerek hazırladıkları metal konstrüksiyonlu 300 çadırın yanı sıra 300 soba, Seyyar Tuvalet ve Duş Kabinleri, 100 bin battaniye, 20 bin havlu ve çeşitli ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım malzemeleri tırlarla Sanayi Bakanlığı tarafından eşleştirilen Adıyaman OSB'ye gönderildi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan kişilerin aileleriyle barınması için Denizli OSB Müdürlüğü görevlileri, Adıyaman OSB içerisinde 6 bin metrekare alan üzerinde 100 adet çadır kurdu. Tam teşekküllü 100 çadırın kurulumu tamamlanırken, ihtiyaç halinde kullanılması için 200 çadır daha Adıyaman OSB yetkililerine teslim edildi. Denizli OSB Yönetim Kurulu'nun destekleriyle hazırlanmış olan 3 adet konteyner (1 adet Bay WC / 1 adet Bayan WC, 1 adet Duş) 5 adet çamaşır makinesi, 5 adet kurutma makinesi, 3 adet masa üstü bilgisayar, 1 adet yazıcı, 2 adet su ısıtıcısı, muhtelif inşaat malzemesi ve muhtelif miktarda içme suyu Adıyaman OSB'ye teslim edildi. Ayrıca, Hatay bölgesine 200 çadır, 1 adet konteyner çamaşır yıkama odası ile birlikte, 1 tane Konteyner kreş hazırlanarak bölgeye gönderildi.

"Bu acı hafızalarımızdan asla silinmeyecek"

Yaşanan felaketin yıldönümü ile ilgili konuşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, "Depremde yaşamını yitiren on binlerce vatandaşımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Koca 1 sene geçmesine rağmen acımız hala ilk günkü gibi. 10 ili etkileyen bu asrın felaketi hafızalarımızdan asla silinmeyecek. Depremde yitirdiğimiz canları da, o kara günde bu milletin tek yürek oluşunu da unutmadık, asla unutmayacağız. Türkiye'mizin yeniden başı sağ olsun" dedi. - DENİZLİ