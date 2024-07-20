Denizli'de kömür ocağı genişletme projesine karşı açılan dava sonuçlandı

(DENİZLİ) - Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde, Avdan Madencilik Şirketinin kömür ocağını genişletme projesine karşı açılan davada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi. Mahkeme kararını Avdanlılar sevinçle karşıladı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde açık ocak kömür işletmeciliği kapasite artışı ile ilgili olarak verilen 11 Ocak 2023 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının iptali için bakanlığa karşı açılan ve Avdan Madencilik ve Enerji şirketinin müdahil olduğu davanın duruşması, Haziran 2024'te Denizli 1. İdare Mahkemesinde görüldü. Şirket, 'gerekli tedbirlerin alınacağı' iddiasıyla davanın reddini talep ederken, bilirkişi raporu ve beyanlar üzerine karar veren mahkeme heyeti, "planlanan kapasite artışının bölgedeki tarımı olumsuz yönde etkileyeceği" sonucuna vardı. Tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avdan Platformu Sözcüsü Avukat Ozan Orpak, şunları söyledi:

"Bugün Avdan için çok önemli bir gelişme gerçekleşti. Denizli 1. İdare Mahkemesi Avdan lehine bir karar verdi. Bu karar, Avdan'da oluşturulan acele kamulaştırma kararından sonra, şirketin kapasite arttırımı için başvurusunun reddine ilişkindir. Bu süreç, Avdan halkı için çok önemlidir. Şirkete dur diyebilmek hukuk koşulları altında gerçekten çok zordu. Bilirkişiler gerçeği gördü. Denizli 1. İdare Mahkemesi ise mevcut alanların mutlak tarım arazisi olduğunu ve oluşturulabilecek açık kömür işletmesinden kaynaklı kümülatif değerlerin tarıma net olarak zarar vereceğini belirledi. Türkiye'de tarım bizim için en önemli şeydir. Su bizim her şeyimizdir. Unutulmasın, bu topraklar bizim. Bu sebeple Denizli 1. İdare Mahkemesi bugün kapasite arttırımı davasını reddetti ve bizim davamızı kabul etti. Bu, Avdan halkı için bir kazanımdır. Mücadelemize devam edeceğiz."