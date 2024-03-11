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Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne Öğrenci Alımı Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne yeni dönem öğrenci alımı için Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde çevrimiçi e-sınavları başladı. Sınavlara yaklaşık iki bin öğrenci müracaat etti. İlkokul 4. sınıf, Ortaokul 5. ve 8. sınıf Lise 9. ve hazırlık sınıfı öğrencilerin 25 Mart'a Kadar sınavlara müracaat edebileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne yeni dönem öğrenci alımı için Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde çevrimiçi e-sınavları başladı. Sınavlara yaklaşık iki bin öğrenci müracaat etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren genç neslini yetiştirmeyi amaçlayan önemli bir proje olduğunu vurguladı. Sınava giren öğrencilere başarılar dileyerek, "Bu sınavdan başarılı bir şekilde çıkan öğrencilerimiz, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde robotik, kodlama, 3D tasarım gibi alanlarda eğitim alacak ve geleceğin teknolojisini üretmeye katkıda bulunacaklar" dedi.

İlkokul 4. sınıf, Ortaokul 5. ve 8. sınıf Lise 9. ve hazırlık sınıfı öğrencilerin 25 Mart'a Kadar sınavlara müracaat edebileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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