Halay çekenlerden kredi kartıyla bahşiş alan davulcu herkesi şaşırttı

Cebinde para kalmadığını söyledi, davulcu pos cihazı getirip bahşiş aldı

Mahfuz Taş: "Davulcu şaka yapıyor sandım ama pos cihazı getirdi"

"Artık davulcular, düğünlere pos cihazı ile giderler"

ADANA - Adana'da bir kişi, kardeşinin nişan töreninde halay çekerken pos cihazıyla yanına gelen davulcuya kredi kartıyla temassız işlem yaparak bahşiş verdi. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlenirken bahşişi veren kişi, "Ben davulcu şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim" dedi.

Abdullah Taş ile Elif Taş (22), 5 Temmuz Cuma günü evlilik yolunda ilk adımı atarak merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde aile arasında bir törenle nişanlandı. Yüzüklerin takılmasının ardından misafirler halay çekerken bu sırada bir davulcu da davulunu çalarken halay çeken kişilerden de bahşiş toplamaya başladı.

Halay sırasında Abdullah Taş'ın ağabeyi Mahfuz Taş'ın yanına giden davulcu, bahşiş istedi. Bu sırada Taş ise 'Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı' yanıtını verdi. Bunun üzerine davulcu, daha sonra pos cihazı getirip tekrardan Mahfuz Taş'ın yanına gitti ve 'kredi kartı geçerlidir' diyerek tekrardan bahşiş istedi.

Davulcunun bu hamlesinin üzerine şaşıran Taş, kredi kartını çıkartıp temassız işlem yaparak bahşiş verdi. Bu sırada orkestra ekibi de bu anları çekip sosyal medyaya yükledi. O anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

"Beklemediğimiz kadar ilgi gördü"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mahfuz Taş, davulcunun hamlesine çok şaşırdığını belirterek, "Kardeşimin nişanının olduğu gün çok fazla bahşiş verdim. Gecenin sonuna doğru davulcu tekrardan yanıma yanaştı ve halay esnasında önümde çalıp, bahşiş istedi. Bende üzerimde para kalmadığını gösterdim. Oda bunun üzerine gidip pos cihazı getirdi. Ben şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim. O anı da arkadaşlarımız videoya almış. Video hiç beklemediğimiz kadar sosyal medyada ilgi gördü" diye konuştu.

Görüntülerin ardından düğünlerde kredi kartıyla bahşişin önünün açılacağını belirten Mahfuz Taş, "Artık kimse günümüzde yanında nakit para taşımıyor. Bundan sonra davulcular, düğünlere pos cihazı ile giderler" dedi.