Damlaya damlaya çöl olmasın

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' çerçevesinde Bilecik'te Kur'an kursu öğreticilerine seminer verildi.

Sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarının korunması için su kaynaklarında 'Sıfır Kayıp' ilkesiyle su verimliliği konusunun işlendiği programa İl Müftüsü Ali Erhun'da katılım gösterdi. Müftü Erhun aynı zamanda Kur'an kursu öğreticilerine tavsiyelerde bulundu.Program sonrasında Müftü Erhun, 6 Şubat depremleri nedeniyle afet bölgesine giden Kur'an Kursu öğreticileri ile bir araya geldi. Nagihan Demirel ve İlknur Ülker'e gösterdikleri yardımseverlik ve örnek davranışları sebebiyle Başkanlık tarafından gönderilen başarı belgelerini takdim etti. - BİLECİK