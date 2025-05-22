DAİMFED Ankara Şubesi Açılışı İçin Hazırlıklar Sürüyor

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Ankara Şubesi açılışına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i de davet etti. Çelik, federasyona bağlı tüm illerin sektör adına beklentilerini dinlemek istediğini söyleyerek DAİMFED'i tebrik etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Ankara Şubesi açılış hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karslıoğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu ekibi Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i makamında ziyaret etti. DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, 28 Haziran'da Ankara'da yapılacak olan DAİMFED şube açılışına Çelik'i davet etti.

"Sektör adına beklentilerinizi dinlemek isterim"

DAİMFED genel merkezinin Adana'da olmasının kayda değer bir başarı olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "DAİMFED'in Mersin, Kahramanmaraş, Nahçivan, Suriye-Arap Cumhuriyeti, Osmaniye, Gaziantep, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Malatya, İstanbul'da şubeleşmesi ve en önemlisi de 5 farklı ilde 5 farklı üniversitede Genç DAİMFED'i kurduğunuz için sizleri kutluyorum. Ankara şube açılışınızdan dolayı da ayrıca başarılar diliyorum. Birlikte hareket etmek, tek ses olmak, tek çatı altında toplanmak ve bunu başarılı bir şekilde sürdürebilmek son derece önemlidir. Tabi genel merkezin Adana'da olmasının da benim için önemi büyük. İşlerinizi düzgün, kanunlara uygun, ciddi ve kaliteli şekilde, projelerinizi tamamlamanız fevkalade önemlidir. En kısa sürede özellikle üniversitelilerin oluştuğu Genç DAİMFED'in de yer aldığı, projelerin konuşulduğu bir toplantı tertip edin. Hem Adana için hem de federasyonunuza bağlı tüm iller için sektör adına beklentilerinizi sunum halinde dinlemek isterim. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

DAİMFED'in Ankara'da şube açacak olmasının heyecanını yaşayan Genel Başkan Karslıoğlu, "Bakanımız Ömer Çelik'in hem ülkemizde, hem uluslararası alandaki yoğun çalışma temposundan zaman ayırıp DAİMFED'in çalışmaları ve teşkilatlanmaları hakkında brifing sunma fırsatını vermesi, federasyonumuza güç katmıştır. Bakanımızı DAİMFED Ankara Şube açılımıza katılımları bize onur verecektir. Federasyonumuz ve tüm diğer illerimizdeki teşkilatlarımız adına kendilerine şükranlarımızı sunarım" dedi. - ADANA