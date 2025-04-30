Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Aydın Etabı İçin Trafik Düzenlemeleri

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Aydın etabı çerçevesinde tur boyunca trafiğe kapanacak yollar da belirlendi.

Türkiye'nin tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında 1 Mayıs Perşembe günü Aydın etabı gerçekleştirilecek. Bu çerçevede tur boyunca trafiğe kapatılacak yollar da belirlendi. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre organizasyon boyunca saat 08.00-17.00 arasında; Cumhuriyet Caddesi (Kozdibi Kavşağı-Abide Kavşağı istikameti), Kozdibi Kavşağı Kıbrıs Caddesi istikameti, Türkocağı Caddesi Kıbrıs Caddesi istikameti, İstasyon Bulvarı (Kipa Kavşağı ve Adnan Menderes Bulvarı arası), Gençlik Caddesi (İlçe Sağlık Müdürlüğü Önü Kent Meydanı istikameti), Hükümet Bulvarı (Ramazanpaşa Kavşağı Akbank Kavşağı arası), Adnan Menderes Bulvarı (Akbank Kavşağı Yeni Dörtyol Kavşağı arası), İstiklal Caddesi (Taşköprü-Akbank Kavşağı arası), Albay Şefik Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı istikameti), Süleyman Seba Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı istikameti) tamamen trafiğe kapanacak.

Öte yandan Muğla Bulvarı Menderes Bulvarı istikameti, Hükümet Bulvarı üst kesim ve Kız Meslek Lisesi Kavşağı Zafer Meydanı arası da sporcuların geçişleri sırasında trafiğe kapatılacak. - AYDIN