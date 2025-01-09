Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Kurulundan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Kurulundan açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nüfus Politikaları Kurulu, Türkiye'nin demografik geleceğini şekillendiren güçlü bir istişare ve icra mekanizmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nüfus Politikaları Kurulu, Türkiye'nin demografik geleceğini şekillendiren güçlü bir istişare ve icra mekanizmasıdır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Nüfus Politikaları Kurulu'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, başkanlık etti.
Kurul'un açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 25 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla oluşturulan kurul, en hızlı şekilde çalışmalarına başladığına dikkati çekti.
Kurulun, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlarımızın yanı sıra, Diyanet İşleri, İletişim, Strateji ve Bütçe ile Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlarından oluştuğunu anımsatan Yılmaz, "Kurulumuza konu alanlarıyla ilgili diğer bakanlar, kamu görevlileri, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları davet edilebilmektedir. Bu kapsamda bugün farklı kurumlardan geniş katılımlı bir toplantı ile Kurul çalışmalarımıza başlıyoruz. Nüfus yapımızı güçlendirecek, doğurganlığı artıracak ve neslimizi sağlıklı biçimde muhafaza etme yönünde politikaların kurumlar arası eş güdüm halinde uygulanmasını sağlayacak Kurul'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak bizzat Başkanlık edeceğim. Kurulumuzu en az 6 ayda bir toplayacağız ve gelişmeleri takip ederek, politikalarımızı ve eylemlerimizi güncelleyeceğiz. Nüfus Politikaları Kurulu, Türkiye'nin demografik geleceğini şekillendiren güçlü bir istişare ve icra mekanizmasıdır. Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecektir" ifadelerine yer verdi.
İlk toplantının gündeminde demografik yapı ve nüfus politikalarındaki değişim ve dönüşümler, aile ve gençlik fonu ve doğum yardımları yer aldığını aktaran Yılmaz, "Mevcut veriler; ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler başta olmak üzere tüm sektörlere etki eden büyük çaplı bir dönüşüme işaret etmektedir. 2009 yılından itibaren, Ülkemizdeki doğurganlık hızı ve nüfus artış hızında belirgin bir düşüş gözlemlenmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşmiştir. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 düzeyine gerilemiştir. Bu, tarihimizin en düşük değeridir. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyinde kritik eşik olan 2,1'in altında kaldığını bize gösteriyor. Nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2,1 eşiğinin üzerinde olan 10 ilimiz kalmış olup, toplam doğurganlık hızının 3'ün üzerinde olduğu tek ilimiz Şanlıurfa'dır. Tüm illerimizde düşüş var. 1,5 düzeyinin altında 51 ilimiz var. Bunun yanında yıllık nüfus artış hızımızda da keskin düşüşler yaşanmış ve 2023 yılında kaba doğum hızı binde 11,2 olarak gerçekleşmiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, 65 yaş ve üstü yaşlı nüfusumuz ise 2023 yılında ilk defa yüzde 10'u aşmıştır. Ortalama yaşımız 34'e yükselmiştir. Ülkemizde evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken; boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranı gittikçe artmaktadır. Güncel TÜİK verilerine göre, ülkemizde ortalama ilk evlenme yaşı hem erkeklerde hem de kadınlarda yükselmiş, erkekler için 28, kadınlar için 26 olmuştur. Kabine toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımız nüfus yapımızdaki bu hayati değişimlere dikkat çekerek, mevcut durumu 'varoluşsal tehdit, bir felaket' olarak değerlendirmiştir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı
img

Ege'de sıcak saatler! Bu görüntü Miçotakis'in uykularını kaçıracak
img

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Osimhen, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

Dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne? 10 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu? Bugün (9 Ocak) Euro kuru ne kadar? Euro yükseliyor mu, 1 Euro kaç TL? CANLI maç izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Ocak günün maçları nereden izlenir? Zor Ölüm 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 10 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 10 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.