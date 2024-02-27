Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valisi Ünlü'yü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitingi sonrası Manisa Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek Valilik Özel Defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da düzenlediği miting sonrası Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valimiz Enver Ünlü'den Manisa'nın genel durumu, Manisa'da yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Vali Ünlü, Manisa'ya göstermiş olduğu yakın ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduklarını ifade etti. - MANİSA