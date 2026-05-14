Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası barış için sorumluluk alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası olarak siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliği ve ortaklık potansiyellerimizi istişare edecek, bölgesel siyasi ve ekonomik sınamaları değerlendirme fırsatı bulacağız. Türk dünyası olarak barış, refah ve huzur ikliminin tesisi için sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrasya'da Barışın Anahtarı: Türk Dünyası" isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalesinde küresel sistemin çatışmalar, enerji arz güvenliği sorunları, finansal dalgalanmalar ve yapay zeka eksenli dönüşüm nedeniyle ciddi bir sınamadan geçtiğini belirterek, "Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Bununla birlikte, yapay zeka eksenli yaşanan büyük dönüşümün ortaya çıkardığı yeni dinamikler küresel sistemin kırılganlıklarını daha da derinleştirmektedir. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere, mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.

2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini hatırlatan Erdoğan, aradan geçen sürede daha adil ve kapsayıcı bir küresel düzen kurulamadığını, aksine kurallara dayalı uluslararası sistemin daha fazla erozyona uğradığını ifade etti. Gazze'de yaşananların bunun en açık örneği olduğunu belirten Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına aldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizlerin ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzenle aşılabileceğini savunduğunu kaydeden Erdoğan, barış diplomasisi ve arabuluculuk girişimlerinde tüm taraflarla güven temelinde diyalog kurduklarını ve meselelerin diplomasi masasında çözülmesi için somut adımlar attıklarını belirtti.

Daha adaletli ve kapsayıcı bir refah iklimi için ikili, bölgesel ve küresel ortaklıkların genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti. Bu kapsamda başta Türk Devletler Teşkilatı olmak üzere üyesi olunan örgütlerle ortak girişimlere açık olduklarına yer verdi.

Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültürel ve manevi bağlardan güç aldığını belirterek, 1991 yılında Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği gün Türkiye'nin tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlattı. İkili ilişkilerin özellikle 2000'li yıllardan itibaren siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha somut sonuçlar verdiğini kaydetti.

Enerji, ulaştırma, lojistik ve savunma sanayii başta olmak üzere ekonomik iş birliğinin geliştiğini aktaran Erdoğan, "Bugün Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumdadır. Türk iş insanlarının bugüne kadar Kazakistan'a yaptığı doğrudan yatırımlar 6 milyar dolara yaklaşmıştır. Türk müteahhitler Kazakistan'da 30 milyar doları aşan 550'ye yakın proje tamamlamıştır. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kardeşim Kasım Cömert Tokayev'le belirlediğimiz ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolardır. İnşallah karşılıklı çabalarla bu hedefe de kısa sürede ulaşacağımıza inancım tamdır" ifadelerine yer verdi.

Eğitim, spor ve kültürel alanlardaki ilişkilerin de öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2026 yılı Turizm Başkenti olarak Ankara'nın seçildiğini hatırlatarak Kazak kardeşlerini Başkent Ankara'ya davet etti.

14 Mayıs'taki Kazakistan ziyaretinin oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, ABD-İsrail ile İran arasındaki kriz, Gazze'deki kırılgan ateşkes süreci ile bölgenin siyasi ve enerji güvenliği açısından kritik bir dönemden geçtiğini söyledi. Kazakistan'da yapılacak ikili görüşmelerin büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, ziyaretin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştireceğine inandığını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayr-i resmi Zirvesi'ne de katılacaklarını belirten Erdoğan, zirvede Türk dünyasının siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliği potansiyellerinin ele alınacağını ve bölgesel sınamaların değerlendirileceğini kaydetti. Erdoğan, "Türk dünyasını temsil eden devletler olarak bizler; Hoca Ahmet Yesevi'nin 'Yoklar doymadığında, varlar ağlamıyorsa dünya tez yıkılır' anlayışıyla bölgemizde ve dünyada barış, refah ve huzur ikliminin tesisi için sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayacağız" dedi. - ANKARA

