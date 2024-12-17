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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Girişimcilik Buluşması programına gönderdiği video mesajında, "33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Girişimcilik Buluşması programına gönderdiği video mesajında, "33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Girişimcilik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Konuşmasında programına katkısı olanlara teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimcilik milletimizin karakteristik özelliklerinden biridir. Gerekli alt yapıyı eğitimi imkanı sunduğumuzda milletimizin her bir ferdinin girişimcilik ve yenicilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede ettik. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasretimiz önümüze çok büyük fırsatlar getirmektedir. Hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturduğumuz Türkiye Cumhuriyeti refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için gece gündüz demeden samimiyetle çalışıyoruz. 33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye bugün G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 2. ülke durumundadır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha da güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün gayemiz istikbaliminiz teminatı olan gençlerimize vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır. Başta genç girişimcilerimiz olmak üzere sizlerin desteği ve katkısıyla 21. asrı Türkiye Yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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