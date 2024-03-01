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Cuma Hutbesinde Zararlı Alışkanlıklara Dikkat Çekildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Cuma hutbesinde alkol, kumar, uyuşturucu, dijital bağımlılık ve aile mahremiyetine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Zararlı Alışkanlıklar" olurken, hutbede alkol, kumar ve uyuşturucu uyarısının yanı sıra dijital bağımlılık ve aile mahremiyetine de dikkat çekildi.

Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım" oldu. Bu haftaki Cuma namazı öncesinde verilen hutbede, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara karşı uyarı yapılırken, son günlerde artan dijital bağımlılığa ve aile mahremiyetine de dikkat çekildi. Hutbede, "Yüce dinimiz İslam, din, can, akıl, nesil ve mal emniyetini muhafaza etmemizi emretmiştir. Dinimizle bağdaşmayan, fıtratımızı bozan, bedenimize ve ruhumuza zarar veren, neslimizi ifsat eden her türlü zararlı alışkanlığı ise yasaklamıştır. İnsanı uyuşturan ve aklı işlevsiz hale getiren alışkanlıkların başında alkollü içecekler gelmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadislerinde, 'Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır' buyurmaktadır. İçki, bütün kötülüklerin anasıdır. İçki sebebiyle nice yuvalar dağılmaktadır. Yaralanmalı veya ölümlü nice trafik kazaları yaşanmakta, nice hayatlar ve umutlar sönmektedir. Bunun içindir ki, alkollü içeceklerin üretilmesi, içilmesi, alınması ve satılması dinimizde haram kılınmıştır. Yarınlarımızın umudu gençlerimiz arasında yaygınlaşan başka bir tehlike ise uyuşturucu ve madde bağımlılığıdır. Anne baba sevgisinden, aile şefkatinden uzak kalan gençlerimiz, özenti, arkadaş çevresi veya merak sebebiyle çeşitli uyuşturucu türlerine müptela olmaktadır. 'Bir defa kullanmakla bir şey olmaz' diyerek kandırılan gençlerimiz, uyuşturucu bataklığına çekilmektedir. Alkollü içecekler, uyuşturucu ve benzeri insan sağlığına, akla ve iradeye zarar veren her türlü bağımlılıkla mücadele edelim. Edelim ki, gençlerimiz ve çocuklarımız, kötülerin ağına düşmesinler, kötülüğün girdabına sürüklenmesinler" ifadeleri yer aldı.

"Modern çağın insana kurduğu ölüm tuzaklarıdır"

Dijital bağımlılık ve bununla birlikte yok olmaya yüz tutan aile mahremiyetine de dikkat çekilen hutbenin devamında, "İnternet ve sosyal medya gibi sanal ortamlar da ölçüsüz ve sorumsuzca kullanıldığında zararlı bir alışkanlığa dönüşmektedir. Son dönemde hızla yaygınlaşan dijital bağımlılık, kişiyi gerçek hayattan koparmakta, sevdiklerini ihmal etmesine, ömür sermayesini boşa harcamasına sebep olmaktadır. Bazı mecralarda kişi ve aile mahremiyeti hiçe sayılmakta, yalan, iftira ve asılsız haberlerle kul hakkı ihlal edilmekte, insan onuru ayaklar altına alınmaktadır. Alkol ve bağımlılık yapan bütün zararlı alışkanlıklar, modern çağın insana kurduğu ölüm tuzaklarıdır. Aklın selameti, neslin muhafazası zararlı alışkanlıklardan uzak kalmakla mümkündür. Fıtrata aykırı bu alışkanlıklar, insana ve topluma asla huzur vermez. Unutmayalım ki bizi dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıracak olan, Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmek, her türlü haram ve kötülükten sakınmaktır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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