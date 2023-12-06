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Çukurova Belediyesi Meclisinde Kadınlar Temsilde Eşitlik İstedi

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Çukurova Belediyesi Meclis oturumunu basan bir grup kadın, temsilde eşitlik taleplerini dile getirdi. Kadınlar, meclis üyelerine dönerek sloganlar attı. Belediye Başkanı da kadınların yanında olduğunu ifade etti.

Çukurova Belediyesi Meclis oturumunu basan bir grup kadın ellerinde döviz ve pankartlarla temsilde eşitlik istedi. Kadınlar çoğunluğu erkeklerden oluşan meclis üyelerine dönerek, "Bu koltukların yarısı bizim" sloganı attı. Bu sıradışı eylem karşısında şaşıran Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, haklı mücadelelerinde kadınların yanında olduğunu ifade etti.

Çukurova Belediye Meclisi sıradışı bir eyleme tanıklık etti. Meclis oturumu sürerken ellerinde dövizlerle sloganlar atarak bando eşliğinde salona giren bir grup kadın temsilde eşitlik istedi. Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) ve Akdeniz Kadınları Bando Grubu üyeleri olduğu bildirilen kadınlar bando eşliğinde seslerini duyurdular.

Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu Çukurova Belediye Meclisinde sıralara dönerek "Bu koltukların yarısı bizim" şeklinde slogan atan kadınlar, temsilde eşitlik isteklerini dile getirdiler.

Kadınların sıradışı eylemi meclis üyeleri kadar oturumu yöneten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i de şaşırttı. Kendisinin kadın dostu bir belediye başkanı olduğunu belirten Başkan Çetin, "Birçok batılı ülkeden önce kadınlarımıza birçok hakkını veren ülkemizin kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Meclisi basın kadınlar Başkan Soner Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yine bando eşliğinde sloganlar atarak salondan ayrıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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