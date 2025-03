Coşkun Keskiner, Nepal'e Bisikletle Yolculuğa Çıktı

Samsunlu Coşkun Keskiner, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için pedal çevirmeye başladı. Güney Asya'ya gitmek için bisikletine binen Keskiner, aylarca sürecek 8 bin kilometrelik yolculuğun ardından Nepal'e ulaşacak.

Samsunlu Beden Eğitim Öğretmeni Coşkun Keskiner (35), küçük yaşlarından beri ilgisi olan bisikleti ile çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Bisikleti ile katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmaların ardından çocukluk hayali olan Güney Asya'daki Nepal'e gitmek için bisikletine binen Keskiner, geçtiğimiz günlerde memleketi Samsun'dan yola çıktı. Öğrencilerin alkışları eşliğinde pedal çeviren Keskiner, aylarca sürecek yolculuğuna başladı. 8 bin kilometre boyunca pedal çevirecek olan Keskiner, Türkiye'den çıkış yapmadan önce Trabzon'daki Özel İmperial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Buradaki kontrolün ardından hastane Genel Müdürü Cihan Başoğlu ile görüşen Keskiner, buradaki işlemlerin ardından tekrar bisikletine binerek yolculuğuna devam etti.

Eski dağ bisikleti sporcusu olduğunu belirten Keskiner, "Türkiye'deki birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldım. Şimdilerde yarışmalara katılmıyorum ama bisikletle tur yapıyorum. Türkiye'nin bütün kıyı şeridini dolaştım. Uzun süredir hayalim olan Nepal'e gitmeye düşünüyordum. O hayalimi gerçekleştirmek için Samsun'dan yola çıktım" dedi.

"İlk bisiklete bindiğinde nereye kadar gidebilirim acaba diye düşündüm"

Her çocuğun hayalinin bisiklet olduğunu kaydeden Keskiner, "Bir çocuk kendini bilir bilmez ailesinden ilk istediği şey bisiklet oluyor. Çünkü bisiklete bindiğin anda ayrı bir özgürlük hissiyatı geliyor. Daha uzağı gidebilir diye hissediyorsun. İlk bisiklete bindiğinde nereye kadar gidebilirim acaba diye düşündüm. Yaşadığım şehirdeki ilçe gezilerimin ardından il değiştirmeye başladım. Bunu yaparken acaba bisikletimle başka ülkeye gidebilir miyim düşüncesi oluştu. Bun hep yapmak istiyordum fırsat bugüneymiş. Bu tür uzun etkinliklerde arkadaşlarınla aynı zamanı getirmek zor oluyor. Herkesin hayat koşturmacası var. O boşluk zamanı bulabilmek çok zor. Yanımda bir arkadaşım daha olsaydı daha iyi olabilirdi" şeklinde konuştu.

"Nepal benim ilk hedefim gibi"

8 bin kilometre boyunca pedal çevireceğini vurgulayan Keskiner, "Nepal dünyanın çatısı olarak biliniyor. Yükseklere çıkma tutkumdan dolayı Nepal'in her zaman yeri farklıydı. Bunu bisiklet ile yapıyor olmak benim için ayrı bir keyif olacaktır. Bisiklet ile Everest'in tepesi çıkamam ama Nepal'e ulaşmak ve Everest'i görmek benim mutlu edecek. Yaklaşık 8 bin kilometre civarında bir yol gideceğim. Bunun zamanı tamamen vizelerimle alakalı. İlk etapta Samsun-Hopa-Iğdır-Doğubayazıt-İran güzergahım var. Sonrasında Pakistan-Hindistan ve Nepal var. Hindistan vizem Eylül'e kadar sürüyor. Pakistan vizem 6 Haziran'da bitiyor. 3-4 ay gibi bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Nepal benim ilk hedefim gibi. Maddi ve sağlık durumum el verdiği sürece Asya'nın diğer ülkelerine de gitmek istiyorum. Arkadaşlarım içimdeki bu duyguyu bildikleri için beni hep desteklediler. Ailem biraz tedirgin oluyor ama küçük yaşlarımdan beri böyle şeyler yaptığım için alıştılar. Risk her yerde var" diye konuştu. - TRABZON