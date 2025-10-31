Çorum'da Ceviz Yetiştiriciliği Fuarı Açıldı

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da bu yıl ikincisi düzenlenen Çorum Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri Tarım Alet Ekipmanları ve Pazarlaması Fuarı, törenle açıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, "Türkiye tarım ürünlerinde kendine bile yetebilen bir ülke olmak zorundadır. Üretimin düşmanı bir anlayış var gibi. Özellikle tarımsal üretimin ithalat işlerine geliyor çünkü ithalat lobileri çok büyük paralar kazanıyorlar. Türkiye'deki, Çorum'daki buğday üreticisi onların umurunda değil" dedi.

Ticaret Sanayi Odası Fuar Alanı'nda ikincisi düzenlenen Çorum Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri Tarım Alet Ekipmanları ve Pazarlaması Fuarı, bölge çiftçisi ve ceviz üreticilerinin yanı sıra, sektör yatırımcılarına da ev sahipliği yapacak olan Çorum'da tarım sektörünü bir araya getirdi. Yaklaşık 10 bin metrekare alanda 45 farklı stantta yüzlerce farklı ürün ve hizmetin sergileneceği Fuar, 4 gün sürecek ve sabah 10: 00 ile akşam 22: 00 arasında ziyaret edilebilecek.

"Tarım bir milli güvenlik meselesidir"

Fuar'ın açılış törenine katılan İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, şunları söyledi:

"Genel manada zaten çiftçinin, üreticinin durumu çok kötü. Bu sene bir zirai don yemişti çiftçimiz bundan Çorum'da çok zarar gördü. Türkiye'nin her yeri de zarar gördü. Bunun yanı sıra düşük kalan buğday, arpa fiyatları, desteklerin çok az olması genel bir sorun. Bu sene için söyleyeyim devletimiz 135 milyar TL tarımsal destek açıkladı. Bununda şu ana kadar 85 milyarını verdi. Esasında kanunumuza göre, 2006'daki çıkan tarım kanununa göre, gayri safi milli hasılanın yüzde 1'ini vermeliydi. Yani 2025'in gayri safi milli hasılasından hesap edersek 620 milyar TL tarımsal destek vermeliydi. Sadece 135 milyar ayırdı. Bununda şu ana kadar 85'ini verdi yani 2026'ya kadar tamamlayıp, tamamlamayacağı belli değil. Tarım alet ve ekipmanlarındaki en büyük sorunsa insanlarımızın fiyat nedeniyle ulaşamaması, traktörlere, tarım aletlerine ulaşamaması, fiyatlar çok yüksek çiftçi üretici alamıyor. Zaten bu noktadaki bu senenin verisi için söylüyorum traktör satışımız eksi yüzde 30'da. Biz aynı zamanda üretici bir ülkeyiz. İhracatımız da var tarım aletlerinde tarım aletlerindeki ihracatta yani yurt dışına sattığımız ihracatta eksi yüzde 28 maalesef. Küçülüyoruz. Tarım bir milli güvenlik meselesidir.

"İthalat lobilerinin engellenmesi lazım"

Türkiye tarım ürünlerinde kendine bile yetebilen bir ülke olmak zorundadır. Üretimin düşmanı bir anlayış var gibi. Özellikle tarımsal üretimin ithalat işlerine geliyor çünkü ithalat lobileri çok büyük paralar kazanıyorlar. Türkiye'deki, Çorum'daki buğday üreticisi onların umurunda değil. Burada var ise diyelim ki 15 bin ÇKS kayıtlı çiftçimiz tam bakmadım ama yani tahminen 15-20 bin civarında ÇKS'li çiftçi varsa bunlar umurunda değil, adamın umurunda değil. O ceviz üreten elma üreten çiftçi umurunda değil. Getiriyor buğdayı, mısırı efendime söyleyeyim büyük baş hayvanı ve bundan büyük paralar kazanıyorlar. O bakımdan ithalat lobilerinin engellenmesi lazım. Yerli üretime destek vermek lazım. Dediğiniz şu manada önemli o bahsettiğiniz çiftçinin girdileri biz diyoruz ki zaten bırakın enflasyonu TÜFE'yi, çiftçi girdi enflasyonu diye bir hesaplama yapılmalı. Çünkü bu normal şartlar dışında da yükselebilir mazot, gübre, tarım işçiliği. Bunlar normal şartlar içinde de yükselebilir. O zaman o enflasyon hesaplanmalı. Biz şu an şunu yaptık çiftçimiz her iki taraftan da zarar görüyor. Kendi sattığı buğday, arpa, ceviz, mısır, narenciye gibi ürünler normal enflasyonun altında fiyat almışken taban fiyatı almışken en azından buğday için bu böyle, mısır için bu böyle pancar için bunu söyleyebiliriz, pancar diğerlerine göre biraz daha iyi ama sonuçta aynı girdi enflasyonları normal enflasyonun üzerinde bahsettiğiniz gibi gübre, bahsettiğiniz gibi mazot, tarım işçiliği, bunlar normal enflasyonun da üzerinde nasıl gidecek bu? Faaliyetler iki katına çıkarken gelirler azalıyorsa üretici diye bir şey kalmaz işte böyle köyler boşalır köyler yaşlılar, emekliler beldesi haline gelir."