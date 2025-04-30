Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İncelendi

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı(JİCA) yetkilisi Uzman Katsunori Sawaii, proje çalışmalarını yerinde inceleyerek, projeden faydalanan üreticiler ile değerlendirmelerde bulundu.

JICA iş birliğiyle Master Planı hazırlanan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinde, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, erozyon kontrolü ve havzada yaşayan kırsal kesimin gelir kaynaklarının artırılması, havzada bozulan doğal dengenin yeniden kurulması amaçlandı. Erzurum, Artvin ve Bayburt illerinde uygulanan ve 2008 yılında başlanan projenin fizibilite ve formülasyon çalışmaları tamamlanarak, hayata geçirilmişti. Projeden faydalanan üreticiler ile değerlendirmelerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen Japon yetkili Katsunori Sawaii, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle alanda incelemeler gerçekleştirdi. - BAYBURT